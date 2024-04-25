В Нахчыване новый глава правительства
В Нахчыване новый глава правительства
Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной Республики 25 апреля принял решение освободить Сабухи Мамедова от должности премьер-министра республики.
По представлению президента Азербайджана, Верховный Меджлис назначил на пост главы правительства Джейхуна Джалилова, который ранее занимал пост министра труда и социальной защиты НАР.
Политика
-
- 25 апрель 2024, 22:46
Арестованный за призывы против суверенитета и территориальный целостности Азербайджана , бывший «госмистр» Нагорного Карабаха Рубен Варданян, прекратил голодовку в СИЗО Службы госбезопасности Азербайджана. Об этом 25 апреля он сам сообщил по телефону своей семье.
-
- 25 апрель 2024, 19:34
В рамках демаркации азербайджано-армянской границы, на основании геодезических измерений, установлены уже 20 пограничных столбов.
-
- 25 апрель 2024, 17:59
В Карабахском регионе Азербайджана, в селе Малыбейли Ходжалинского района обнаружено новое массовое захоронение.
-
- 25 апрель 2024, 17:48
Активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльнур Гасанов с 18 апреля продолжает сухую голодовку в Бакинском СИЗО-1.
Написать отзыв