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(2 часа назад)
В Нахчыване новый глава правительства

В Нахчыване новый глава правительства

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Нахчыване новый глава правительства

Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной Республики 25 апреля принял решение освободить Сабухи Мамедова от должности премьер-министра республики.

По представлению президента Азербайджана, Верховный Меджлис назначил на пост главы правительства  Джейхуна Джалилова, который ранее занимал пост министра труда и социальной защиты НАР.

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