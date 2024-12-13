В ноябре в Азербайджан из Европы были реадмиссированы 55 человек
В ноябре в Азербайджан из Европы были реадмиссированы 55 человек
В ноябре Государственная миграционная служба (ГМС) реадмиссировала в Азербайджан 55 человек.
Как сказано в сообщении ГМС в пятницу, это в основном лица из Германии, Швеции, Греции, Венгрии, Чехии и Франции. Процесс осуществлялся в рамках соглашений о реадмиссии, подписанных Азербайджаном.
По официальной информации, в этом году (январь-ноябрь) в Азербайджан реадмиссировано 383 человека.
В 2014 году было подписано соглашение между Азербайджаном и Евросоюзом о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения. С момента подписания соглашения в Азербайджан уже реадмиссировано до 2500 человек, ожидается реадмиссия еще двух тысяч человек.
Пятеро реадмиссированных политических активистов - Муталлим Оруджев, Малик Рзаев, Пунхан Керимли, Джафар Мирзаев и Самур Ашуров были арестованы по обвинениям в наркотиках.
Причины их ареста связаны с их участием в прошедших в Европе протестах против нарушений прав человека в Азербайджане, и их критическими публикациями в соцсетях.
В правоохранительных органах Азербайджана заявляют, что арест активистов связан с совершенными ими преступлениями.
Все эти активисты были признаны местными правозащитниками политзаключенными.
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