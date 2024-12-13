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(8 часов назад)
В субботу в столице ожидается мокрый снег

В субботу в столице ожидается мокрый снег

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В субботу в столице ожидается мокрый снег

С вечера 13 декабря в столице и на Абшероне ожидается дождь. 14 числа дождь перейдет в мокрый снег. Ветер северо-западный, порывистый.

Температура воздуха понизится до +2+5° ночью и днем. Влажность ночью  75-85%, днем 65-70% .

По стране также выпадут осадки, в горах в виде снега. Местами туман. Ветер западный, порывистый.

В низменности ночью - 2+3°, днем +5+8°. В горах ночью до -12° мороза, днем  - 2 - 7° мороза.

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