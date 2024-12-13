В субботу в столице ожидается мокрый снег
В субботу в столице ожидается мокрый снег
С вечера 13 декабря в столице и на Абшероне ожидается дождь. 14 числа дождь перейдет в мокрый снег. Ветер северо-западный, порывистый.
Температура воздуха понизится до +2+5° ночью и днем. Влажность ночью 75-85%, днем 65-70% .
По стране также выпадут осадки, в горах в виде снега. Местами туман. Ветер западный, порывистый.
В низменности ночью - 2+3°, днем +5+8°. В горах ночью до -12° мороза, днем - 2 - 7° мороза.
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- Политика
- 13 декабрь 2024 12:36
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Общество
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- 13 декабрь 2024, 11:28
Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками Хатаинского управления полиции Баку арестовали Илькина Дадашова, Натига Юсифова, Руслана Исмайлова, Вугара Алиева, Гарягды Рушанова и Эльшана Мурадова, подозреваемых в контрабанде наркотиков.
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- 12 декабрь 2024, 11:58
С вечера 12-го декабря и до утра 13 числа в столице ожидается дождь. 14 числа дождь перейдет в снег, сообщили синоптики Национальной службы гидрометеорологии.
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- 12 декабрь 2024, 11:51
В Минздраве создана рабочая группа по расследованию деятельности лжепластических хирургов. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Теймур Мусаев.
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- 11 декабрь 2024, 16:22
Должностные лица (врачи) будут оштрафованы за выписывание лекарств, не включенных в Государственный реестр. Врачам грозит штраф в размере от 100 до 150 манатов, а юридическим лицам — от 300 до 400 манатов. Это изложено в новой предлагаемой поправке к Кодексу об административных правонарушениях в статье 221.12.
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