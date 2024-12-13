Мемориальная доска в честь Губада Ибадоглу открыта на площади Дон Боско в Риме

На известной площади Дон Боско в столице Италии Риме, были установлены шесть новых мемориальных досок, посвященных защитникам прав человека всего мира. Мемориальные доски, установленные организацией Amnesty International в знак уважения к деятелям, отличившимся своей приверженностью к справедливости, прозрачности и защите прав человека.

Среди них — азербайджанский исследователь коррупции и экономист доктор Губад Ибадоглу, а также защитник прав людей с ограниченными возможностями из Южной Кореи Кён Сок Пак; защитница прав коренных народов и окружающей среды из Канады Слейдо Молли Уикхэм; защитник уйгурского меньшинства из Китая Ильхам Тохти; правозащитница из России Мария Пономаренко. Также установлена мемориальная доска, представляющая женщин Афганистана.

На церемонии открытия присутствовали советник по вопросам экологической политики муниципалитета Палермо Пьетро Алонки, президент Восьмого округа Рима Марчелло Лонго, и несколько членов местного совета. В мероприятии, посвященном историям шести награжденных, активное участие приняли ученики школ Маркони и Рутелли в Риме.

Piazza Don Bosco, названная в честь Святого Иоанна Боско, итальянского священника и педагога, известного своей преданностью молодежи и образованию, является центром культурной, религиозной и гражданской деятельности. Мероприятия часто сосредоточены вокруг церкви и памятников, посвященных Дону Боско, подчеркивая его наследие служения и участия в жизни общества.

Губад Ибадоглу выразил свою благодарность за честь, оказанную ему Amnesty International и городом Римом установлением на площади Дон Боско мемориальной доски с его именем.

«Для меня большая честь быть рядом с такими защитниками прав, как Кён Сок Пак, Слейдо Молли Уикхэм, Ильхам Тохти, Мария Пономаренко и символическим изображением афганских женщин. Каждый из этих людей олицетворяет стойкость и мужество, проливая свет на различные пути по которым, человечество стремится к равенству и достоинству. Это признание укрепляет мою решимость продолжать выступать за справедливость, прозрачность и защиту основных прав. Я принимаю эту награду не как индивидуальное достижение, а как призыв к дальнейшим нашим коллективным усилиям для более справедливого и равноправного мира», - сказал Губад Ибадоглу информационному агентству Turan.