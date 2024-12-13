США объявили о запрете на выдачу виз должностным лицам «Грузинской мечты»
США запретили выдачу виз должностным лицам «Грузинской мечты»
США в четверг ввели запрет на выдачу виз 20 лицам, ответственным за подавление демократии в Грузии, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
Государственный департамент заявил об этом, не называя имен. Среди них члены правительства и парламента, сотрудники правоохранительных органов и служб безопасности, а также частные лица.
«Сотни людей были арестованы в Грузии с тех пор, как почти две недели назад вспыхнули протесты против решения правящей партии «Грузинская мечта» отложить вопрос о вступлении в Европейский союз», — сказано в сообщении Госдепа.
Соединенные Штаты «решительно осуждают продолжающееся, жестокое и неоправданное насилие «Грузинской мечты» против граждан Грузии, включая представителей СМИ, активистов по правам человека и оппозиционеров.
«Грузинская мечта» отвернулась от евроатлантического будущего Грузии, который желает подавляющее большинство народа и которое предусмотрено конституцией Грузии. Мы стремимся к тому, чтобы высокопоставленные должностные лица, ответственные или соучастники подрыва демократии, подвергались визовым ограничениям», — говорится в заявлении.
Департамент также добавил, что администрация Байдена готовит дополнительные меры, чтобы привлечь к ответственности тех, кто подрывает демократию в Грузии.
«Вместе с народом Грузии мы хотим видеть сильную, процветающую и демократическую Грузию, прочно интегрированную в евроатлантическое сообщество. Наши сегодняшние действия демонстрируют решимость США и дополняют ранее объявленные действия, в отношении более 100 лиц, связанных с «Грузинской мечтой», и членов их семей», — говорится в заключении.
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