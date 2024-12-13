Апелляционный суд оставил Азера Гасымлы под арестом

В Бакинской Апелляционном суде в пятницу была рассмотрена жалоба на арест политолога Азера Гасымлы, обвиняемого в «вымогательстве путем угроз».

Как сообщил его адвокат Фахраддин Мехтиев, защита указала на отсутствие материальных и процессуальных основ для ареста Гасымлы. По его словам, Гасымлы не совершал преступления.

Сам Гасымлы связал арест со своей общественно-политической деятельностью, а обвинение назвал «абсурдом».

Однако апелляционный суд не удовлетворил жалобу.

Супруга политолога , политический эксперт Самира Гасымлы назвала решение суда «ожидаемым» и имитацией правосудия. На ее взгляд, «все идет в соответствии со сценарием «заказа ареста» политолога. Она считает, что Гасымлы арестовали за то, что он говорил правду о происходящем в стране.

Самира Гасымлы указала, что ее супруг отмечал, что начавшаяся год назад волна репрессий, связана с ухудшением экономической ситуации в стране и геополитическими процессами в регионе.

«Власти стремятся заглушить голоса тех, кто говорит правду, открывает глаза народу. По мере углубления экономических проблем страх властей усиливается. Поэтому, затыкают рты всем тем, кто может информировать и разъяснять населению причины проблем. Азер Гасымлы и журналисты были арестованы именно поэтому», - сказала С.Гасымлы.

*Гасымлы был задержан 8 декабря утром в качестве подозреваемого по статье 182.2.3 Уголовного кодекса (вымогательство путем угроз) Азербайджана. По этой статье ему грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет. 9 декабря суд арестовал его на 4 месяца.

22 ноября А.Гасымлы не выпустили из страны. Спустя три дня он был допрошен в Бакинской полиции в качестве свидетеля по нескольким уголовным делам.

А.Гасымлы известен своей критикой внутренней и внешней политики правительства Азербайджана. В своих постах в социальных сетях и в интервью он объяснял новую волну арестов журналистов и активистов за последний год разворотом внешней политики Азербайджан в сторону сближения с Кремлем.