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(8 часов назад)
ВВП Азербайджана вырос на 2,81% за 11 месяцев 2024 года

ВВП Азербайджана вырос на 2,81% за 11 месяцев 2024 года

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

ВВП Азербайджана за 11 месяцев 2024 года вырос на 2,81%

По данным Государственного Комитета Статистики (ГКС) страны, валовой внутренний продукт (ВВП) Азербайджана с января по ноябрь 2024 года достиг 113,3 млрд. манатов. За 11 месяцев 2023 года ВВП составил 110,2 млрд. манатов. Так, за отчетный период ВВП повысился по сравнению с тем же периодом 2023 года на 2,81%.

Однако ГКС сообщает, что ВВП за первые девять месяцев 2024 года вырос на 4,1%. Месяц за месяцем статистика последовательно сообщает о темпах роста более 4%. Напротив, альтернативный расчет независимого агентства Turan выявил снижение ВВП за те же периоды примерно на 4%. Такое расхождение вызывает опасения относительно прозрачности экономической отчетности правительства, поскольку ГКС не предоставляет сопоставимых ежемесячных данных о ВВП за предыдущий год и не раскрывает методологию расчета.

Сегодняшний отчет ГКС показывает, что экономика Азербайджана испытала неравномерный рост во всех секторах.

Нефтегазовый сектор, традиционно являющийся основой экономики Азербайджана, скромно вырос на 0,4%. Однако ненефтегазовый сектор вырос на 6,4%, что отражает постоянные усилия правительства по диверсификации экономики. Инициативы по поддержке сельского хозяйства, туризма и цифровой промышленности, похоже, приносят плоды.

Структура ВВП отражает трансформацию:

  • На долю промышленного производства пришлось 37,1%, что позволило сохранить позицию крупнейшего источника дохода.
  • На торговлю и ремонт транспортных средств пришлось 10% деятельности, что обусловлено высоким потребительским спросом.
  • На долю транспорта и хранения пришлось 7,1%, что обусловлено стратегической ролью Азербайджана как логистического центра.
  • На строительство пришлось 6,2%, что отражает как государственные инфраструктурные проекты, так и частные инвестиции.
  • Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство прибавили еще 6,1% благодаря субсидиям и благоприятным погодным условиям.
  • Туризм и гостеприимство составили 2,5%, чему способствовал приток посетителей за счет улучшения инфраструктуры и маркетинговых мероприятий.
  • Рост сектора информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) составил 1,8%, что свидетельствует об амбициях Азербайджана в области цифровой трансформации.

Оставшиеся 19,2% поступили из других секторов, при этом чистые налоги на продукты и импортные товары внесли дополнительный вклад в ВВП в размере 10%, что отражает повышение эффективности сбора налогов и объема торговли.

ВВП на душу населения достиг 11 104,2 маната ($6 546), что ознаменовало незначительное улучшение уровня жизни, при том, что значительные различия между городскими и сельскими районами сохраняются. Согласно данным Государственного комитета статистики, в январе-ноябре 2023 года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Баку составила 1 169,3 маната. В то же время, средняя заработная плата по стране за аналогичный период была 917 манатов, что на 28% ниже, чем в столице.

Хотя цифры рисуют картину роста, проблемы остаются. Зависимость от нефти и газа для промышленного производства означает, что Азербайджан по-прежнему уязвим к колебаниям мировых цен на энергоносители. Кроме того, достижение устойчивого роста в ненефтяном секторе требует постоянных инвестиций в инновации, инфраструктуру и образование.

Однако возможностей предостаточно. Стратегическое расположение страны между Европой и Азией позволяет ей извлекать выгоду из торговли и логистики. Более того, толчок к зеленой энергетике, примером которого являются инвестиции в солнечные и ветровые проекты, может обеспечить долгосрочные выгоды, как в экономическом, так и в экологическом плане.

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