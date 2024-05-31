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(9 часов назад)
В первые дни лета будет ветрено

В первые дни лета будет ветрено

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В первые дни лета будет ветрено

1-2 июня в Баку и на Апшероне будет сильный северо-западный ветер порывами до 23-25 м/сек. К вечеру 2-го числа сила ветра достигнет 28 м/сек, сообщили синоптики Минэкологии. Температура воздуха днем составит +29+34°.

По районам страны 1-2 июня пройдут дожди с грозами. В горах Малого и Большого Кавказа осадки будут интенсивными, в высокогорье  выпадет снег.

Сильный западный ветер 1-2 июня сохранится и на всей территории страны. Обильные осадки станут причиной повышения уровня воды в реках и селей.

Температура воздуха в низменности днем составит +30+35°, в горах +16+21°.

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