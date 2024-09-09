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(30 минут назад)
В проекте мирного договора нет пункта об освобождении лидеров карабахских сепаратистов

В проекте мирного договора нет пункта об освобождении лидеров карабахских сепаратистов

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В проекте мирного договора нет пункта об освобождении лидеров карабахских сепаратистов

Вопроса о возвращении карабахских лидеров  нет в проекте мирного договора между Ереваном и Баку. Об этом заявил журналистам спикер парламента Армении Ален Симонян журналистам.

На вопрос может ли Армения выдвинуть вопрос возвращения пленных в качестве условия своего участия в климатическом саммите COP-29 в Баку в ноябре, Симонян сказал, что надо решить уместно ли участие Армении? По его словам, Ереван предпочел бы, чтобы подписание мирного договора, решение вопроса пленных и другие были урегулированы одновремнно.

Далее он обвинил бывших лидеров Карабаха, что они принимали решения, не учитывая мнение официального Еревана. По его словам, руководство Карабаха приняло решение о роспуске Нагорного и в последний момент сообщило об этом руководству Армении.

«Это было не обсуждения, нам не звонили, не спрашивали, что мы думаем, какова наша позиция, как мы относимся, нам сказали – решили так». При этом,  Армения «пожертвовала там своими детьми, сократило свой бюджет и обеспечило существование Нагорного Карабаха. Заработная плата, коммунальные платежи, армия, все эти расходы в Карабахе обеспечивала Армения», - отметил он.

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