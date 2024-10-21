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(18 минут назад)
Фетулла Гюлен

Фетулла Гюлен

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В США умер Фетулла Гюлен

В США в возрасте 83 лет умер Фетхуллах Гюлен, глава объявленной в Турции террористической организации FETO,  сообщил Haberturk со ссылкой на портал FETO. Информацию о смерти проповедника в своих социальных сетях подтвердил племянник лидера FETO Эбуселеме Гюлен.

Президент Турции Реджеп Эрдоган называл Гюлена «вдохновителем» попытки государственного переворота, который произошел в 2016 году. Эрдоган требовал от США выдачи проповедника.

Сам Гюлен отрицал свою причастность к перевороту.

Гюлен является проповедником и духовным лидером исламского движения «Хизмет» и одним из наиболее влиятельных политических деятелей Турции.

FETO — так назвали эту организацию власти Турции («террористическая организация Фетхула Гюлена»). Многие годы Гюлен и Эрдоган были политическими союзниками. Их пути разошлись после того, как Эрдоган пришел к власти в Турции в 2003 году.

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