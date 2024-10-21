В США умер Фетулла Гюлен

В США в возрасте 83 лет умер Фетхуллах Гюлен, глава объявленной в Турции террористической организации FETO, сообщил Haberturk со ссылкой на портал FETO. Информацию о смерти проповедника в своих социальных сетях подтвердил племянник лидера FETO Эбуселеме Гюлен.

Президент Турции Реджеп Эрдоган называл Гюлена «вдохновителем» попытки государственного переворота, который произошел в 2016 году. Эрдоган требовал от США выдачи проповедника.

Сам Гюлен отрицал свою причастность к перевороту.

Гюлен является проповедником и духовным лидером исламского движения «Хизмет» и одним из наиболее влиятельных политических деятелей Турции.

FETO — так назвали эту организацию власти Турции («террористическая организация Фетхула Гюлена»). Многие годы Гюлен и Эрдоган были политическими союзниками. Их пути разошлись после того, как Эрдоган пришел к власти в Турции в 2003 году.