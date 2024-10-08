В УК Азербайджана вводится новая статья «экоцид», штрафы за загрязнение окружающей среды резко увеличиваются

Милли Меджлис сегодня принял в первом чтении поправки в Кодекс об административных проступках, касающиеся ужесточения ответственности за загрязнение окружающей среды.

Так, за выброс за борт судна мусора и иных предметов, штраф увеличен с 30 до 300 манатов.

За выброс мусора и иных предметов на дороги из транспортных средств или загрязнение дорог, физические лица будут штрафоваться на 200 манатов, должностные лица - на 1000 манатов, а юридические лица – на 4 000 манатов.

Выброс бытовых отходов вне мусорных урн физические лица будут оштрафованы на 300 манатов, должностные лица - на 1000 манатов и юридические лица - на 4000 манатов .

В случае совершения указанного проступка в течение одного года повторно, физические лица будут штрафоваться на 1000 манатов, должностные лица – на 1500-2000 манатов, а юридические лица – на 5000-7000 манатов. В настоящее время, размер штрафа за указанное правонарушение составляет 50 манатов.

Штраф за выброс табачных отходов в окружающую среду увеличится с 50 до 300 манатов В случае нарушения в течение года повторно, предусмотрен штраф в 700 манатов или общественные работы на срок от 60 до 100 часов.

Парламент также принял в первом чтении поправки в Уголовный кодекс. В частности, документ дополняется новой статьей 104-1 (экоцид).

Согласно этой статье, за серьезный ущерб экологической системе предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет. Под действие этой статьи отнесены: массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы, земельных или водных ресурсов или умышленные действия, наносящие вред экологии.