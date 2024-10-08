Визит Нарышкина: «Запад не считает нас своими...»

В Азербайджане продолжается обсуждение вопросов, затронутых в ходе визита директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина в Баку 2-3 октября.

Согласно заявлению СВР Росии (официальные структуры Азербайджана не обнародовали информацию о состоявшихся в ходе визита обсуждениях), на встрече Нарышкина с официальными лицами Азербайджана обсуждались вопросы своевременного выявления и пресечения антироссийских и антиазербайджанских провокационных акций за рубежом. «Подчеркнута важность усиления совместных усилий по противодействию использованию иностранными спецслужбами несистемной оппозиции и международных террористических организаций для создания общественно-политической нестабильности в России и Азербайджане», — говорится в заявлении.

Депутат от правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Хикмет Бабаоглу сообщил агентству Turan, что президент Ильхам Алиев ранее на открытии сессии парламента 7-го созыва заявлял, что против страны ведется гибридная война: «Это действительно так. Гибридная война имеет множество различных компонентов: терроризм, информационный терроризм, ослабление общественного мнения, использование таких ценностей, как демократия и права человека, в определенных целях и другие. Существует множество универсальных инструментов для ведения этой гибридной войны».

По мнению депутата, в глобализированном мире государства не могут обеспечить свою безопасность в одиночку: «Поэтому, если внимательно посмотреть, то мы увидим, что совместные усилия против региональных угроз и информационной войны в контексте региональной безопасности более эффективны».

Бабаоглу также рассказал о методах, выбранных Азербайджаном для противодействия гибридным войнам. Он отметил, что, прежде всего, обозначилась общая борьба в рамках Организации Тюркских Государств: «Еще раз, если посмотреть на это в глобальном контексте, то встречи в этой сфере проводятся и в рамках СНГ. Поэтому, если оценивать заявления Нарышкина в этом контексте, то можно прийти к более точным выводам».

По его мнению, акцент, похоже, делается больше на обеспечении взаимной безопасности, а не на вмешательстве во внутренние дела Азербайджана или любой другой страны: «В результате Запад не считает ни нас, ни Россию как своими. Если мы «чужие» для Запада, то мы также являемся целями гибридных войн Запада. Если мы рассмотрим официальную позицию Франции и США по отношению к нам, то, как они усилили Армению, и заявление вице-президента США Камалы Харрис о том, что «возвращение армянской общины в Карабах является ключом к стабильности в регионе», то станет очевидно, что это угроза нашим правам и противоречит международному праву. Поэтому мы должны защитить себя. Слова Нарышкина следует рассматривать в этом контексте».

Заместитель председателя Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА), бойкотировавшей недавние парламентские выборы, Сеймур Хази заявил Радио "Азадлыг", что отсутствие какого-либо опровержения со стороны официального Баку свидетельствует о серьезной угрозе государственному суверенитету Азербайджана: «Это заявление, демонстрирующее доминирование России над политической географией Азербайджана. Политика является внутренним делом каждого государства, а политическая организация регулируется внутренним законодательством страны. В Азербайджане нет ни одной организации, которая была бы объявлена ​​незаконной. С этой точки зрения заявление Нарышкина было провокационным».

По словам Хази, все это представляет угрозу суверенитету Азербайджана: «Вместо того, чтобы анализировать концепции «системной» и «несистемной» оппозиции или размышлять над тем, «кого они здесь имеют в виду», мы должны сосредоточиться на том факте, что Россия фактически проводит операции в Азербайджане. Эти операции являются вмешательством в политический суверенитет Азербайджана».

Другой оппозиционер, Мустафа Гаджибейли, заместитель председателя партии «Мусават», также заявил, что высказывания Нарышкина равносильны вмешательству во внутренние дела Азербайджана: «Это не первый случай вмешательства России во внутренние дела Азербайджана. Несколько лет назад секретарь Совета безопасности Николай Патрушев задался вопросом, как в Азербайджане кандидаты в парламент могут открыто критиковать правительство и при этом регистрировать своих кандидатов».

По мнению Гаджибейли, есть один аспект, который объединяет Азербайджан и Россию: «Ни в России, ни в Азербайджане власть не принадлежит народу. Они сотрудничают, чтобы защитить свою власть. В Азербайджане даже без призыва России несанкционированная властями оппозиция постоянно находится под давлением».