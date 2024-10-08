Бывший министр внутренних дел Турции: «Отношения неизменно должны отвечать принципу «Одна нация, два государства»»

В откровенном интервью информационному агентству Turan Садеттин Тантан, бывший министр внутренних дел Турции и один из видных турецких экспертов в области безопасности, подчеркнул важность поддержания тесных отношений между Турцией и Азербайджаном. Тантан, который служил в 57-м правительстве Эджевита, рассказал о динамике региональной политики, в том числе о недавних визитах высокопоставленных представителей разведки в Азербайджан и стратегических последствиях для Турции и России.

* * *

Turan: Спустя три недели после главы британской разведки, глава российской внешней разведки также посетил Азербайджан. В российской прессе были примечательные комментарии о двухдневном визите Сергея Нарышкина. Как Вы думаете, какова была цель этих визитов?

Тантан: Кавказский регион имеет большое значение с точки зрения безопасности энергетических и торговых коридоров. Азербайджан, с его положением в Каспийском море и его отношениями с Турцией, служит важнейшим связующим звеном. Мы знаем, что во время Первой мировой войны британцы, русские и даже немцы перепробовали все способы предотвращения турецкого влияния в Азербайджане. Но и сегодня не произошло особых изменений. Единственная разница заключается в том, что сейчас — это британский план использовать Азербайджан против Ирана. В рамках Большой ближневосточной инициативы Россия могла только ответить на хаотичные действия, которые начались в Ираке, а затем распространились на Ливию, посредством ее вмешательства в Сирии. С этой точки зрения, на любой шаг против Ирана Россия могла бы ответить своими военными и политическими силами, как она сделала в Сирии. Я не думаю, что правительство Азербайджана будет выступать против России, но я обеспокоен тем, что определенные районы, предположительно связанные с Израилем, недалеко от иранской границы, могут создать проблемы. За этим нужно пристально следить.

Turan: Азербайджанские СМИ В уделили не очень много внимания визиту главы российской разведки, тогда как российские СМИ отметили, что «отношения в сфере безопасности между двумя странами будут и дальше укрепляться». Как бы Вы это интерпретировали?

Тантан: Хорошо известно, что семья Алиевых имела глубокие освязи с Россией еще со времен СССР. Ближний Восток и Кавказ всегда были регионами со сложными отношениями. Россия не хочет терять свое влияние в регионе. Проблемы, с которыми сталкивается Россия на Южном Кавказе, особенно после тяжелых потерь, которые она понесла в Украине, могут привести к политическому кризису в стране. Поэтому Россия старается не допустить каких-либо ошибок и пытается предотвратить распад Ирана. Зная, что Азербайджан является ключевой страной с точки зрения территориальной целостности Ирана, Россия должна поддерживать хорошие отношения с Баку. Зангезурский коридор — важная карта, которую Москва пытается использовать против Турции. И Турция, и Азербайджан должны приложить немало усилий, чтобы коридор был открыт как можно скорее.

Turan: Утверждается, что в ходе визита директора российской разведки в Азербайджан, велись обсуждения мер против так называемой «несистемной оппозиции» в Азербайджане. Как Вы думаете, может ли быть новая волна репрессий против оппозиции?

Tantan: В авторитарных режимах нет подлинной демократии или современного понимания закона, что приводит к различным формам незаконной деятельности. Оппозиция является одним из важнейших компонентов демократии. Маркировка оппозиции как «несистемной» указывает на наличие авторитарного режима. Длительные периоды правления могут привести к многочисленным ошибкам и нетерпению по отношению к оппозиции. Таким образом, правительство всегда должно быть терпеливым и спокойным. Правительство, утратившее эти качества, обречено на серьезные ошибки.

Turan: Шестьдесят членов Конгресса США направили письмо в Госдепартамент с призывом ввести санкции против правительства Алиева. Президент Ильхам Алиев обвинил США в «неблагодарности». Как Вы думаете, какова цель давления, оказываемого на администрацию Алиева?

Tantan: Видимым аспектом этого обращения является неспособность США играть активную роль в решении карабахского вопроса и влияние армянского лобби в США. Однако, если отношения между Азербайджаном и Турцией продолжат укрепляться, не может быть никаких попыток саботажа со стороны армянского лобби. Вместо того, чтобы отправлять за границу хорошо подготовленных дипломатов, Турция отправляет людей, близких к правящей политической партии. Это неприемлемо. Цель давления на президента Алиева - заставить Турцию отступить по армянскому вопросу. Турция должна использовать свою силу, чтобы не допустить усиления армянского лобби. Алиев также должен оставаться приверженным подписанным с Турцией соглашениям.

Turan: Каковы Вши наблюдения относительно нынешнего состояния отношений между Турцией и Азербайджаном? Произошло ли охлаждение? Если да, то в чем причина? Удовлетворительно ли сотрудничество двух стран в сфере безопасности?

Тантан: Могут быть некоторые разногласия на уровне идей и мнений, но ни у Азербайджана, ни у Турции нет союзников, которым они могли бы доверять, кроме друг друга. Сотрудничество между двумя странами в сфере безопасности укрепляется с каждым днем. Лидеры обеих стран могут иметь разные точки зрения по некоторым вопросам, но отношения между Турцией и Азербайджаном всегда будут оставаться на уровне «Одна нация, два государства».

Turan: Как Турция и Азербайджан могут еще больше укрепить свое сотрудничество в сфере безопасности и разведки? Есть ли у Вас какие-либо рекомендации?

Тантан: До сих пор обе страны сотрудничали на высоком уровне. Мы были свидетелями этого на практике во время освобождения азербайджанских территорий от оккупации. Начиная с производства военных самолетов, Азербайджан должен полностью поддержать оборонную промышленность Турции, а Турция должна продолжить свою поддержку Азербайджана в других областях. Всестороннее сотрудничество между двумя странами имеет решающее значение для региональной стабильности. Более того, обе страны должны действовать осторожно и избегать ловушек иностранных государств в связи с иранским вопросом. Любая ошибка в отношении Ирана может создать серьезные проблемы в регионе.