  • contact.az Contact
  • Баку
  • Clear20.10 C
  • Среда, 9 октябрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(3 минуты назад)
Бывший министр внутренних дел Турции: «Отношения неизменно должны отвечать принципу «Одна нация, два государства»»
A- A A+
AZ EN
Маис Ализаде
Маис Ализаде

Обозреватель

Бывший министр внутренних дел Турции: «Отношения неизменно должны отвечать принципу «Одна нация, два государства»»

В откровенном интервью информационному агентству Turan Садеттин Тантан, бывший министр внутренних дел Турции и один из видных турецких экспертов в области безопасности, подчеркнул важность поддержания тесных отношений между Турцией и Азербайджаном. Тантан, который служил в 57-м правительстве Эджевита, рассказал о динамике региональной политики, в том числе о недавних визитах высокопоставленных представителей разведки в Азербайджан и стратегических последствиях для Турции и России.

* * *

Turan: Спустя три недели после главы британской разведки, глава российской внешней разведки также посетил Азербайджан. В российской прессе были примечательные комментарии о двухдневном визите Сергея Нарышкина. Как Вы думаете, какова была цель этих визитов?

Тантан: Кавказский регион имеет большое значение с точки зрения безопасности энергетических и торговых коридоров. Азербайджан, с его положением в Каспийском море и его отношениями с Турцией, служит важнейшим связующим звеном. Мы знаем, что во время Первой мировой войны британцы, русские и даже немцы перепробовали все способы предотвращения турецкого влияния в Азербайджане. Но и сегодня не произошло особых изменений. Единственная разница заключается в том, что сейчас — это британский план использовать Азербайджан против Ирана. В рамках Большой ближневосточной инициативы Россия могла только ответить на хаотичные действия, которые начались в Ираке, а затем распространились на Ливию, посредством ее вмешательства в Сирии. С этой точки зрения, на любой шаг против Ирана Россия могла бы ответить своими военными и политическими силами, как она сделала в Сирии. Я не думаю, что правительство Азербайджана будет выступать против России, но я обеспокоен тем, что определенные районы, предположительно связанные с Израилем, недалеко от иранской границы, могут создать проблемы. За этим нужно пристально следить.

Turan: Азербайджанские СМИ В уделили не очень много внимания визиту главы российской разведки, тогда как российские СМИ отметили, что «отношения в сфере безопасности между двумя странами будут и дальше укрепляться». Как бы Вы это интерпретировали?

Тантан: Хорошо известно, что семья Алиевых имела глубокие освязи с Россией еще со времен СССР. Ближний Восток и Кавказ всегда были регионами со сложными отношениями. Россия не хочет терять свое влияние в регионе. Проблемы, с которыми сталкивается Россия на Южном Кавказе, особенно после тяжелых потерь, которые она понесла в Украине, могут привести к политическому кризису в стране. Поэтому Россия старается не допустить каких-либо ошибок и пытается предотвратить распад Ирана. Зная, что Азербайджан является ключевой страной с точки зрения территориальной целостности Ирана, Россия должна поддерживать хорошие отношения с Баку. Зангезурский коридор — важная карта, которую Москва пытается использовать против Турции. И Турция, и Азербайджан должны приложить немало усилий, чтобы коридор был открыт как можно скорее.

Turan: Утверждается, что в ходе визита директора российской разведки в Азербайджан, велись обсуждения мер против так называемой «несистемной оппозиции» в Азербайджане. Как Вы думаете, может ли быть новая волна репрессий против оппозиции?

Tantan: В авторитарных режимах нет подлинной демократии или современного понимания закона, что приводит к различным формам незаконной деятельности. Оппозиция является одним из важнейших компонентов демократии. Маркировка оппозиции как «несистемной» указывает на наличие авторитарного режима. Длительные периоды правления могут привести к многочисленным ошибкам и нетерпению по отношению к оппозиции. Таким образом, правительство всегда должно быть терпеливым и спокойным. Правительство, утратившее эти качества, обречено на серьезные ошибки.

Turan: Шестьдесят членов Конгресса США направили письмо в Госдепартамент с призывом ввести санкции против правительства Алиева. Президент Ильхам Алиев обвинил США в «неблагодарности». Как Вы думаете, какова цель давления, оказываемого на администрацию Алиева?

Tantan: Видимым аспектом этого обращения является неспособность США играть активную роль в решении карабахского вопроса и влияние армянского лобби в США. Однако, если отношения между Азербайджаном и Турцией продолжат укрепляться, не может быть никаких попыток саботажа  со стороны армянского лобби. Вместо того, чтобы отправлять за границу хорошо подготовленных дипломатов, Турция отправляет людей, близких к правящей политической партии. Это неприемлемо. Цель давления на президента Алиева - заставить Турцию отступить по армянскому вопросу. Турция должна использовать свою силу, чтобы не допустить усиления армянского лобби. Алиев также должен оставаться приверженным подписанным с Турцией соглашениям.

Turan: Каковы Вши наблюдения относительно нынешнего состояния отношений между Турцией и Азербайджаном? Произошло ли охлаждение? Если да, то в чем причина? Удовлетворительно ли сотрудничество двух стран в сфере безопасности?

Тантан: Могут быть некоторые разногласия на уровне идей и мнений, но ни у Азербайджана, ни у Турции нет союзников, которым они могли бы доверять, кроме друг друга. Сотрудничество между двумя странами в сфере безопасности укрепляется с каждым днем. Лидеры обеих стран могут иметь разные точки зрения по некоторым вопросам, но отношения между Турцией и Азербайджаном всегда будут оставаться на уровне «Одна нация, два государства».

Turan: Как Турция и Азербайджан могут еще больше укрепить свое сотрудничество в сфере безопасности и разведки? Есть ли у Вас какие-либо рекомендации?

Тантан: До сих пор обе страны сотрудничали на высоком уровне. Мы были свидетелями этого на практике во время освобождения азербайджанских территорий от оккупации. Начиная с производства военных самолетов, Азербайджан должен полностью поддержать оборонную промышленность Турции, а Турция должна продолжить свою поддержку Азербайджана в других областях. Всестороннее сотрудничество между двумя странами имеет решающее значение для региональной стабильности. Более того, обе страны должны действовать осторожно и избегать ловушек иностранных государств в связи с иранским вопросом. Любая ошибка в отношении Ирана может создать серьезные проблемы в регионе.

Написать отзыв

Большой Восток

  • Анализ: Иранское нападение на Израиль спровоцировало крупную региональную эскалацию Большой Восток
    • 1 октябрь 2024, 22:35

    Анализ: Иранское нападение на Израиль спровоцировало крупную региональную эскалацию

    Беспрецедентная ракетная атака Ирана на Израиль, начатая во вторник вечером, знаменует собой существенную эскалацию военных действий, что имеет широкие последствия для региональной стабильности и баланса сил на Ближнем Востоке. По данным Армии обороны Израиля (IDF), около 400 баллистических ракет были выпущены из Ирана по нескольким целям в Израиле, что вызвало срабатывание систем противоракетной обороны страны и вызвало всеобщую тревогу. Одновременно с этим Хезболла, поддерживаемая Ираном ливанская военизированная группировка, нанесла скоординированный удар из Ливана, еще больше обострив конфликт.

    Читать далее
  • Беспомощность в нескольких аспектах Большой Восток
    • 30 сентябрь 2024, 06:35

    Беспомощность в нескольких аспектах

    Интервал в пятьдесят восемь дней между убийствами главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и лидера Хезболлы Хассана Насраллы в Бейруте выявил сложную сеть региональных лояльностей и дипломатического прагматизма. Разные реакции руководства Турции на эти два события подчеркивают нюансированную, хотя и нестабильную, природу политического маневрирования Турции на Ближнем Востоке.

    Читать далее
  • Реакция Ирана на убийство шейха Насраллы: напряженность растет Большой Восток
    • 28 сентябрь 2024, 17:30

    Реакция Ирана на убийство шейха Насраллы: напряженность растет

    Убийство лидера «Хезболлы» шейха Хасана Насраллы вызвало шок во всем регионе, особенно в Иране, где официальные лица пообещали быстрый и решительный ответ. Инцидент привел к потоку осуждения и ужесточению мер безопасности в Иране, что вызвало опасения по поводу потенциальной эскалации конфликта между Ираном и Израилем. Устранение такой ключевой фигуры, как Насралла, вызвало дебаты в Иране по поводу его внешнеполитической позиции и будущего участия страны в региональных конфликтах.

    Читать далее
  • Конец эпохи: последствия ликвидации лидера «Хезболлы» вызвали неоднозначную реакцию Большой Восток
    • 28 сентябрь 2024, 09:29

    Конец эпохи: последствия ликвидации лидера «Хезболлы» вызвали неоднозначную реакцию

    Недавнее целенаправленное устранение Хасана Насраллы, генерального секретаря «Хезболлы», вызвало шок на Ближнем Востоке и подняло серьезные вопросы о будущем организации и региона. Сообщается, что тайная операция, которая проводилась недалеко от окраин Бейрута, включала точный удар беспилотника, координируемый разведывательными службами.

    Читать далее

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей