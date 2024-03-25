  • contact.az Contact
  • Баку
  • Overcast70 C
  • Вторник, 26 март 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(7 часов назад)
В Ханкянди обнаружен очередной схрон оружия

В Ханкянди обнаружен очередной схрон оружия

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Ханкянди обнаружен очередной схрон оружия

Сотрудники полиции обнаружили 24 марта очередной схрон оружия в Ханкянди.

Как  сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана, обнаружены 7 автоматов, 21 граната, 25 магазинов к оружию, 770 патронов различного калибра и другие боеприпасы.

Написать отзыв

Политика

Yenidən Rusiya Prezidenti olan Putinin siyasəti dəyişəcəkmi? – Zərdüşt Əlizadə Çətin sualda


InvestPro Azerbaijan Baku & Turkiye Istanbul 2024 – two conferences in one shot

Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей