В Ханкянди обнаружен очередной схрон оружия

Учредитель Toplum TV, содержащийся в следственном изоляторе Алескер Мамедли обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на решение Бакинского Апелляционного суда, оставившего в силе решение Хатаинского суда о лишении свободы Мамедли на срок четыре месяца. А.Мамедли требует заменить меру пресечения на домашний арест, так как заключение под стражу не позволяет ему завершить рекомендованное врачами обследование с целью определения опасности обнаруженных у него опухолей. Об этом Turan сообщил брат Алескера Мамедли - политик Насими Мамедли.