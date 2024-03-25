В Ханкянди обнаружен очередной схрон оружия
В Ханкянди обнаружен очередной схрон оружия
Сотрудники полиции обнаружили 24 марта очередной схрон оружия в Ханкянди.
Как сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана, обнаружены 7 автоматов, 21 граната, 25 магазинов к оружию, 770 патронов различного калибра и другие боеприпасы.
Политика
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