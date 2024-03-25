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(7 часов назад)
Жители Баку и гости столицы несут цветы к посольству России

Жители Баку и гости столицы несут цветы к посольству России

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Жители Баку и гости столицы несут цветы к посольству России

С 23 марта жители Баку и гости столицы несут цветы к посольству России. В импровизированной церемонии поминовения жертв теракта 22 марта в Москве приняли участие уже более сотни человек.  Поток посетителей не прекращается вторые сутки. Среди тех, кто возлагает цветы не только граждане России, но и коренные жители Баку.

Ранее руководство Азербайджана выразило соболезнования в связи с терактом в Москве, приведшим к многочисленным жертвам среди мирных граждан.

1 отзыв

  • Observer

    2024-03-25

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