С 23 марта жители Баку и гости столицы несут цветы к посольству России. В импровизированной церемонии поминовения жертв теракта 22 марта в Москве приняли участие уже более сотни человек. Поток посетителей не прекращается вторые сутки. Среди тех, кто возлагает цветы не только граждане России, но и коренные жители Баку.

Ранее руководство Азербайджана выразило соболезнования в связи с терактом в Москве, приведшим к многочисленным жертвам среди мирных граждан.