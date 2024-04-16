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(1 час назад)
В Ханкянди обнаружен очередной схрон оружия

В Ханкянди обнаружен очередной схрон оружия

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Ханкянди обнаружен очередной схрон оружия

15 апреля в городе Ханкянди полиция обнаружила очередной схрон оружия -  27 автоматов, 1 пулемет, 5 пистолетов, 3 винтовки, 14 гранат,  3130 патронов разного калибра, 2 средства связи и другие боеприпасы. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Напомним, после антитеррористической операции 19-20 сентября 2023 года, армянские вооруженные формирования сложили оружие и покинули Карабаха всместе с местным населением. После этого в Карабахе были обнаружены десятки единиц тяжелой техники, тысячи единиц оружия и огромное число снарядов и патронов.

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