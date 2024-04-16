В Ханкянди обнаружен очередной схрон оружия

15 апреля в городе Ханкянди полиция обнаружила очередной схрон оружия - 27 автоматов, 1 пулемет, 5 пистолетов, 3 винтовки, 14 гранат, 3130 патронов разного калибра, 2 средства связи и другие боеприпасы. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Напомним, после антитеррористической операции 19-20 сентября 2023 года, армянские вооруженные формирования сложили оружие и покинули Карабаха всместе с местным населением. После этого в Карабахе были обнаружены десятки единиц тяжелой техники, тысячи единиц оружия и огромное число снарядов и патронов.