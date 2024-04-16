Назначен глава Государственного рекламного агентства
Назначен глава Государственного рекламного агентства
Распоряжением главы государства, Фархад Адыгезалов назначен председателем правления Государственного рекламного агентства Азербайджана.
Об этом говорится в сообщении на сайте президента страны.
Ранее Адыгезалов работал в банковской системе, системе Минфина, Национальной депозитном центре.
В 2021 году он был назначен главой страховой компании «Азерсыгорта».
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