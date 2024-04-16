Назначен глава Государственного рекламного агентства

«Франция приняла решение отозвать своего посла в Азербайджане для консультаций в связи с продолжением в последние месяцы со стороны Азербайджана односторонних действий, наносящих ущерб отношениям между нашими двумя странами». Об этом говорится в сообщении МИД Франции от 16 апреля.