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(1 час назад)
Назначен глава Государственного рекламного агентства

Назначен глава Государственного рекламного агентства

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Назначен глава Государственного рекламного агентства

Распоряжением главы государства, Фархад Адыгезалов назначен председателем правления Государственного рекламного агентства Азербайджана.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента страны.

Ранее Адыгезалов работал в банковской системе, системе Минфина, Национальной депозитном центре.

В 2021 году он был назначен главой страховой компании «Азерсыгорта».

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