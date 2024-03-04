В Ханкянди обнаружены наркотики и оружие

Сегодня в США “супервторник” - важный этап предстоящих в ноябре президентских выборов. 5 марта Республиканская и Демократическая партии проводят праймериз в 16 штатах, в том числе в Калифорнии, Техасе и Вирджинии. Результаты предварительного голосования в этих штатах имеет важное значение для выбора кандидатов на съездах этих партий.