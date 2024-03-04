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(15 минут назад)
В Ханкянди обнаружены наркотики и оружие

В Ханкянди обнаружены наркотики и оружие

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Ханкянди обнаружены наркотики и оружие

В одном из гаражей Ханкянди сотрудники полиции обнаружили 3,8 кг марихуаны, а также оружие и боеприпасы, сообщило МВД.

В частности, силовики изъяли 13 автоматов, 1 пулемет, 11 ружей, 7 гранат, 3 – запала, 25 магазинов к патронам, 1718 патронов различного калибра и др. боеприпасы.

 

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