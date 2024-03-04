В Ханкянди обнаружены наркотики и оружие
В Ханкянди обнаружены наркотики и оружие
В одном из гаражей Ханкянди сотрудники полиции обнаружили 3,8 кг марихуаны, а также оружие и боеприпасы, сообщило МВД.
В частности, силовики изъяли 13 автоматов, 1 пулемет, 11 ружей, 7 гранат, 3 – запала, 25 магазинов к патронам, 1718 патронов различного калибра и др. боеприпасы.
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