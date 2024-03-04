Применима ли американская практика выборов в других странах?
Применима ли американская практика выборов в других странах?
Применением ли опыт США в сфере выборов в других странах и чем хороши американские выборные традиции? Какие правила необходимы, чтобы выборы были признаны демократическими?
Отвечая на эти вопросы корреспондента Turan, основатель Центра инноваций и исследований в области выборов Дэвид Беккер сказал, что таких элементов несколько. Это доступ к избирательным бюллетеням, участие избирателей должно быть простым и удобным. Должна быть доступная информация о кандидатах.
«Однако прозрачность на протяжении всего процесса имеет решающее значение, и в США она есть. Повсюду в США наблюдатели от политических партий, кандидатов и кампаний могут находиться на избирательных участках и помещениях, где ведется подсчет голосов. Они могут быть практически везде, пока не мешают процессу», - отметил он.
Каковы могут быть рекомендации для улучшения выборного процесса в странах молодой демократии, в частности, в такой стране как Азербайджан?
Отвечая на этот вопрос Беккер отметил, что надо быть «осторожным», делая такие рекомендации.
«С точки зрения процесса голосования, наличие избирательного бюллетеня, который можно держать в руках, важно и я бы не рекомендовал переходить на цифровые технологии. Это является лучшей практикой, поскольку этот бюллетень можно просмотреть спустя долгое время, поэтому бумага важна», - отметил Беккер.
По это словам, еще одна важная тема, это борьба с дезинформацией в ходе выборов.
«Каждая демократия в мире сталкиваются с беспрецедентной дезинформацией, и во многих случаях это происходит не только внутри страны, но и идет извне. Мы стали свидетелями этого в США и Европе, а также в странах Азии и Ближнего Востока, Африки и Южной Америки. И это одна из областей, в которой, все демократические страны мира могут объединиться и поделиться передовым опытом», - сказал Беккер.
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