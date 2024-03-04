  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy110 C
  • Вторник, 5 март 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(14 минут назад)
Применима ли американская практика выборов в других странах?

Применима ли американская практика выборов в других странах?

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Применима ли американская практика выборов в других странах?

Применением ли опыт США в сфере выборов в других странах и чем хороши американские выборные традиции?  Какие правила необходимы, чтобы выборы были признаны демократическими?

Отвечая на эти вопросы корреспондента Turan, основатель Центра инноваций и исследований в области выборов Дэвид Беккер сказал, что таких элементов несколько.  Это  доступ к избирательным бюллетеням, участие избирателей должно быть простым и удобным. Должна быть доступная информация  о кандидатах.  

«Однако прозрачность на протяжении всего процесса имеет решающее значение, и в США она есть. Повсюду в США наблюдатели от политических партий, кандидатов и кампаний могут находиться на избирательных участках и помещениях, где ведется подсчет голосов. Они могут быть практически везде, пока не мешают процессу», - отметил он.

Каковы могут быть рекомендации для улучшения выборного процесса в странах молодой демократии, в частности, в такой стране как Азербайджан?

Отвечая на этот вопрос Беккер отметил, что надо быть «осторожным», делая такие рекомендации.

«С точки зрения процесса голосования, наличие избирательного бюллетеня, который можно держать в руках,  важно и я бы не рекомендовал переходить на цифровые технологии. Это является лучшей практикой, поскольку этот бюллетень можно просмотреть спустя долгое время, поэтому бумага важна», - отметил Беккер.

По это словам, еще одна важная тема, это борьба с дезинформацией в ходе выборов.

«Каждая демократия в мире сталкиваются с беспрецедентной дезинформацией, и во многих случаях это происходит не только внутри страны, но и идет извне. Мы стали свидетелями этого в США и Европе, а также в странах Азии и Ближнего Востока, Африки и  Южной Америки. И это одна из областей, в которой, все демократические страны мира могут объединиться и поделиться передовым опытом», - сказал Беккер.

Написать отзыв

Интервью

QHT Agentliyində yeyinti? Niyə hamı dövlətdən nəsə qoparmağa çalışır? – Zöhrab İsmayıl Çətin sualda


InvestPro Azerbaijan Baku & Turkiye Istanbul 2024 – two conferences in one shot

Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей