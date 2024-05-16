В Загульбе проходит встреча президентов Азербайджана и Беларуси
Азербайджан приветствует Президента Беларуси с государственным визитом
16 мая состоялась официальная церемония встречи президента Беларуси Александра Лукашенко, прибывшего в Азербайджан с государственным визитом. Церемония прошла на фоне больших надежд на укрепление двусторонних отношений между двумя странами.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев тепло принял Лукашенко в президентском дворце «Загульба» в Баку.
Визит Президента Лукашенко подчеркивает растущее сотрудничество между Азербайджаном и Беларусью. Ожидается, что обсуждения будут посвящены целому ряду тем, включая торговлю, экономическое сотрудничество и региональную безопасность. Ожидается, что визит будет способствовать дальнейшему укреплению стратегического партнерства между двумя странами.
Оба лидера ранее выражали приверженность углублению связей, и в последние годы наблюдается рост торговли и совместных предприятий.
В рамках визита президента Лукашенко запланирован ряд встреч и обсуждений на высоком уровне, направленных на изучение новых направлений сотрудничества.
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