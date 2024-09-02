Вафа Наги обещает жителям Нефтчалы, что вернет все украденные у нее голоса

Вафа Наги поделилась с Turan подробностями выборов в Нефтчалинском районе. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщила о восстановлении 84 голосов, отданных избирателями 70-го Нефтчалинского округа в пользу Вафы Наги, которые ранее были ошибочно зафиксированы за другого кандидата, и добавила эти голоса обратно в пользу Вафы Наги. Она утверждает, что эти голоса были незаконно зафиксированы в пользу ее конкурента. Данное действие ЦИК стало ответом на нарушение в работе Нефтчалинского округа, о котором стало известно благодаря активизму Вафы Наги. Увеличение на 84 голоса в пользу Вафы Наги отражено на сайте ЦИК. Утром 2 сентября в ее пользу было зафиксировано 3093 голоса, сейчас это число возросло до 3177.

«Более того, председатель окружной избирательной комиссии утверждает, что подобные инциденты имели место и на других избирательных участках, и эти голоса также были добавлены к моему счету. Придет время разоблачить многочисленные поддельные бюллетени в урнах, обсудить тот факт, что мои наблюдатели были изгнаны, мои представители были запуганы, а тысячи отданных за меня голосов были скрыты», - сказал Вафа Наги агентству Turan.

Она обещает жителям Нефтчалы, что вернет все украденные у нее голоса и накажет виновных в фальсификации выборов в округе.

В беседе с Turan Вафа Наги рассказала, что после настойчивых требований ей удалось получить протоколы подсчета голосов со всех избирательных участков округа. «Большинство участков проголосовали за меня, а Танзиля Рустамханлы (которую ЦИК объявил победителем) заняла второе место. Если ЦИК вернет голоса, отданные за меня, то текущий счет Танзилии Рустамханлы, превышающий 5000 голосов, уменьшится, а голоса, отданные за меня, будут добавлены к моим текущим 3122 голосам, что сделает меня объявленной победительницей», - сказала она.

В качестве примера она привела протокол 38-го избирательного участка, где в общей сложности проголосовало чуть более 100 граждан, но в урне в пользу Танзилии Рустамханлы было обнаружено 299 бюллетеней, сложенных в пачку. В этой же урне было 60 бюллетеней в пользу Наги. «На участках, где у меня не было наблюдателей, или они не были настойчивы, были обнаружены пачки незаконных бюллетеней», — рассказала Вафа Наги.

Вафа Наги добавила, что после анализа и подсчета всех данных она обязательно подаст жалобу в суд.

Коснувшись конфликта на одном из участков с наблюдателем из Танзилии Рустамханлы, который вылился во взаимные обвинения в нападении и подачу двух жалоб в полицию, Вафа Наги сообщила Turan, что поднявший на нее руку наблюдатель из того же села, что и она, и она его хорошо знает. Она знает, что эта провокация была спланирована и осуществлена, чтобы помешать ее победе на выборах.

«Жители Нефтчалы твердо стоят за меня, они не позволят человеку с запахом алкоголя поднять руку на женщину-кандидата в депутаты. Этот человек знает, что мои близкие не простят ему его проступка и накажут, поэтому и была задумана эта провокация. Но у нас есть видеозапись инцидента, есть свидетели, и я докажу свою невиновность», — пояснил Вафа Наги.