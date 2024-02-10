Великобритания разделила вывод БДИПЧ ОБСЕ о президентских выборах в Азербайджане
Великобритания разделила вывод БДИПЧ ОБСЕ о президентских выборах в Азербайджане
Великобритания приняла к сведению предварительные выводы БДИПЧ по президентским выборам в Азербайджане, состоявшимся 7 февраля 2024 года. Великобритания с гордостью предоставила 10 краткосрочных наблюдателей в свою миссию по наблюдению, заявил представитель министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития.
«Мы приветствуем создание Центральной избирательной комиссией Азербайджана экспертной группы для рассмотрения жалоб на выборы, а также то, что выборы прошли спокойно и включали положения, позволяющие вынужденным переселенцам голосовать в своих исторических избирательных округах. Однако мы разделяем ряд проблем, вызывающих обеспокоенность в связи с тем, что выборы проходят в ограничительной обстановке и при отсутствии реальных политических альтернатив. Были отмечены серьезные нарушения, некоторые из которых противоречат Копенгагенскому документу 1990 года , в котором изложен ряд прав человека и основных свобод», - продолжил он.
БДИПЧ ОБСЕ играет жизненно важную роль в обеспечении справедливой оценки избирательных процессов, и Великобритания настоятельно призывает Азербайджан работать с организацией над выполнением ее окончательных рекомендаций после их публикации.
«Азербайджан является важным партнером Великобритании, и мы готовы поддержать их избирательные реформы и улучшения демократического процесса», - заявил представитель внешнеполитического ведомства Великобритании.
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