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(2 часа назад)
Азербайджан и Швейцария провели межмидовские консультации

Азербайджан и Швейцария провели межмидовские консультации

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Азербайджан и Швейцария провели межмидовские консультации

В Баку 9 февраля прошел очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Швейцарии.

Азербайджанскую делегацию на консультациях возглавлял заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, а швейцарскую - начальник Евразийского департамента  внешнеполитического ведомства этой страны Мюриэль Пеневейре.

Как  говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана, в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития отношений между двумя странами в политической, экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах, а также вопросы сотрудничества в рамках международных организаций.

Кроме того, состоялся обмен мнений в связи с конференцией COP29, которая состоится в Азербайджане в этом году. Было отмечено, что  «это знаменательное мероприятие откроет новые возможности для развития сотрудничества.»

"В ходе встречи также была представлена информация о ситуации в регионе в постконфликтный период, шагах, предпринятых Азербайджаном в направлении установления прочного мира в регионе, минной проблеме на освобожденных от оккупации территориях и проводимых масштабных строительных и восстановительных работах", - сказано далее в пресс-релизе МИД Азербайджана.

В ходе политических консультаций состоялся обмен мнений и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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