О мнении ОБСЕ: "Их миссия... это сделать слона из мухи"

Первоначальная оценка Миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по наблюдению за демократическими институтами и правами человека (БДИПЧ) в отношении внеочередных президентских выборов в Азербайджане, состоявшихся 7 февраля, вызвала различные толкования, отражающие сложности избирательного процесса.

По данным миссии ОБСЕ/БДИПЧ, несмотря на эффективное управление подготовкой к выборам, избирательная среда характеризовалась ограничениями, подавлением критических голосов и недостатком политических альтернатив. Примечательно, что сам день голосования прошел в основном спокойно и дисциплинированно, и только 7,7% избирательных участков получили негативные оценки от наблюдателей, хотя и вызвали обеспокоенность по поводу прозрачности подсчета голосов примерно на половине избирательных участков.

Отвечая на оценку Миссии, депутат Эльман Насиров от правящей партии "Ени Азербайджан" подчеркнул широкие возможности ОБСЕ по наблюдению на протяжении всего избирательного процесса. В интервью Turan Насиров признал критические замечания ОБСЕ, объяснив их склонностью Миссии подчеркивать недостатки. Тем не менее, он подчеркнул позитивные замечания ОБСЕ относительно явки избирателей, свидетельствующие об общем конструктивном взаимодействии.

Вопреки мнению Насирова, председатель партии "Великое возрождение" Фазиль Мустафа отверг оценку ОБСЕ как предвзятую и оторванную от реальности. В беседе с Turan Мустафа оспорил утверждения об отсутствии политических альтернатив, сославшись на альтернативную программу своей партии, представленную во время выборов. Он раскритиковал ОБСЕ за то, что она якобы игнорирует альтернативные точки зрения и преуменьшает значение оппозиционных платформ.

Ариф Гаджили, глава оппозиционной партии "Мусават", комментируя ситуацию для Радио Азадлыг, посетовал на отсутствие демократических условий в Азербайджане, подчеркнув необходимость свободы собраний, выражения мнений и равной конкуренции для обеспечения подлинно демократических выборов. Гаджилы осудил отказ властей от объективных оценок и призвал к соблюдению конституционных и международных норм.

В аналогичном ключе Азер Гасымли, глава Института политического менеджмента, расценил выборы как недемократичные, непрозрачные и неконкурентоспособные, сославшись на случаи мошенничества, подделки избирательных урн и использования административного ресурса. Хотя Гасымли признал Радио Азадлыг, что отчет ОБСЕ отражает реальность, он выступил за более строгий подход в будущих оценках, чтобы привлечь власти к ответственности.

По мере развития дискуссий вокруг предварительной оценки ОБСЕ становится очевидным, что различные интерпретации отражают более широкую политическую и геополитическую динамику происходящего.