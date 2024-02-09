Кто и как отреагировал на выборы?
Недавно завершившиеся президентские выборы в Азербайджане, состоявшиеся 7 февраля, привлекли пристальное внимание международных наблюдателей, причем предварительные отчеты указывают на существенные недостатки в избирательном процессе. Совместная наблюдательная миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Управления по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) подчеркнула обеспокоенность по поводу отсутствия подлинной конкуренции и ограниченных условий в преддверии выборов.
В своем предварительном заключении Наблюдательная миссия ОБСЕ/БДИПЧ подчеркнула отсутствие реального плюрализма в предвыборный период, когда критические голоса постоянно подавлялись. Миссия также выразила тревогу по поводу давних ограничений на свободу ассоциаций и выражения мнений, усугубленных недавними законодательными поправками, которые не соответствуют международным демократическим стандартам.
Разделяя эти опасения, посольство Соединенных Штатов в Азербайджане выразило солидарность с наблюдениями и опасениями, изложенными мониторинговой миссией ОБСЕ/БДИПЧ. Подчеркивая конституционные и международные обязательства Азербайджана в отношении основных свобод и демократических процессов, посольство призвало власти Азербайджана выполнить эти обязательства и придерживаться рекомендаций, выдвинутых БДИПЧ ОБСЕ.
Аналогичным образом, Центр мониторинга выборов и обучения демократии (SMDT) опубликовал свои предварительные выводы, подчеркнув традиционные недостатки в избирательном процессе, включая нарушения при голосовании и подсчете голосов. Были отмечены случаи нарушений при голосовании, такие как голосование лиц, не внесенных в списки избирателей, групповое голосование на нескольких избирательных участках и вмешательство местных исполнительных структур. Кроме того, сообщалось о случаях многократного голосования и случаях давления на наблюдателей и журналистов, что еще больше усилило обеспокоенность по поводу целостности избирательного процесса.
В резкой оценке Альянс по наблюдению за выборами (SMA) назвал досрочные президентские выборы неконкурентоспособными и недемократичными, подчеркнув существенные недостатки в избирательной системе.
Правозащитник Самир Казимли, выступая в программе "Сложный вопрос", пролил свет на проблемы, связанные с избирательным процессом. Казимли подчеркнул ограниченную гражданскую активность и ослабление деятельности СМИ и гражданского общества в преддверии выборов. Он посетовал на отсутствие международного мониторинга со стороны представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), объяснив это существующими ограничениями.
Признавая первоначальные недостатки, выявленные ОБСЕ, Казимли призвал к осторожности при вынесении окончательных выводов, подчеркнув необходимость дождаться окончательного отчета Миссии. Он подчеркнул важность всеобъемлющей оценки для устранения множества нарушений и фальсификаций, которые могли иметь место в ходе избирательного процесса.
Сложный вопрос
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