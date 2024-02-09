Швейцарские дипломаты посетили агентство Turan
Швейцарские дипломаты посетили агентство Turan
В знак дипломатического участия и признания важности мнений независимых СМИ Мюриэль Пеневейре, глава Евразийского департамента Министерства иностранных дел Швейцарии, и посол Швейцарии в Азербайджане Томас Стахли 9 февраля посетили информационное агентство Turan.
Встреча имела целью познакомиться с работой и персоналом старейшего независимого информационного агентства Азербайджана.
Г-жа Пеневейре подчеркнула важность ознакомления с различными точками зрения в контексте политических консультаций. "Я очень рада посетить информационное агентство Turan, которое является важным игроком на рынке независимых СМИ в Азербайджане", - отметила она.
Давние отношения посольства Швейцарии с Turan и признательность за его информативную продукцию еще раз подчеркнули ключевую роль агентства в формировании общественного мнения.
Во время визита директор Turan Мехман Алиев рассказал о деятельности агентства и проблемах, с которыми оно сталкивается из-за правительственных ограничений.
Экономические трудности и ограниченный доступ к официальным мероприятиям и информации создают значительные препятствия для независимых СМИ.
Также Алиев высказал свой взгляд по широкому спектру тем, начиная от ситуации в Азербайджане до и после выборов, и заканчивая отношениями страны с международными организациями, такими, как Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) и предстоящая COP-29.
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