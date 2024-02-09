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(10 часов назад)
Швейцарские дипломаты посетили  агентство Turan

Швейцарские дипломаты посетили  агентство Turan

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Швейцарские дипломаты посетили  агентство Turan

В знак дипломатического участия и признания важности мнений независимых СМИ Мюриэль Пеневейре, глава Евразийского департамента Министерства иностранных дел Швейцарии, и посол Швейцарии в Азербайджане Томас Стахли 9 февраля посетили информационное агентство Turan.

Встреча имела целью познакомиться  с работой и персоналом старейшего  независимого информационного агентства Азербайджана.

Г-жа Пеневейре подчеркнула важность ознакомления с различными точками зрения в контексте политических консультаций. "Я очень рада посетить информационное агентство Turan, которое является важным игроком на рынке независимых СМИ в Азербайджане", - отметила она.

Давние отношения посольства Швейцарии с Turan и признательность за его информативную продукцию еще раз подчеркнули ключевую роль агентства в формировании общественного мнения.

Во время визита директор Turan Мехман Алиев рассказал о деятельности агентства и проблемах, с которыми оно сталкивается из-за правительственных ограничений.

Экономические трудности и ограниченный доступ к официальным мероприятиям и информации создают значительные препятствия для независимых СМИ.

Также Алиев высказал свой взгляд по широкому спектру тем, начиная от ситуации в Азербайджане до и после выборов, и заканчивая отношениями страны с международными организациями, такими, как Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) и предстоящая COP-29.

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