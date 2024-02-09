Ильхам Алиев подписал протокол к Конвенции Совета Европы
Ильхам Алиев подписал протокол к Конвенции Совета Европы
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 февраля подписал Закон об ратификации Дополнительного протокола к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма.
Этот документ был принят 22 октября 2015 г. в Риге. В нем говорится о расширении международного сотрудничества в сфере противодействия терроризму. В частности, предусмотрено создании контактных пунктов для оперативного обмена информацией о лицах, направляющихся за рубеж с террористическими целями.
Подписание главой государства закона о ратификации документа Совета Европы вызвало диссонанс с последними заявлениями официального Баку и государственной пропаганды Азербайджана о возможности выхода страны из Совета Европы и Страсбургского суда.
Эти настроения появились после того, как ПАСЕ 24 января на 1 год лишил право голоса азербайджанскую делегацию, обвинив Баку в нарушении своих обязательств перед Советом Европы.
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