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(10 часов назад)
Ильхам Алиев подписал протокол к Конвенции Совета Европы

Ильхам Алиев подписал протокол к Конвенции Совета Европы

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Ильхам Алиев подписал протокол к Конвенции Совета Европы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 февраля подписал Закон об  ратификации Дополнительного протокола к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма.

Этот документ был принят 22 октября 2015 г. в Риге. В нем говорится о расширении международного сотрудничества в сфере противодействия терроризму. В частности, предусмотрено создании контактных пунктов для оперативного обмена информацией о лицах, направляющихся за рубеж с террористическими целями.

Подписание главой государства закона о ратификации документа Совета Европы вызвало диссонанс с последними заявлениями официального Баку и государственной пропаганды Азербайджана о возможности выхода страны из Совета Европы и Страсбургского суда.

Эти настроения появились после того, как ПАСЕ 24 января на 1 год лишил право голоса азербайджанскую делегацию, обвинив Баку в нарушении своих обязательств перед Советом Европы.

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