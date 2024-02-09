Заявление пресс-секретаря Европейской службы внешних действий о президентских выборах в Азербайджане

«7 февраля в Азербайджане состоялись досрочные президентские выборы. Это были первые выборы, проведенные на всей территории Азербайджанской Республики. Президент Ильхам Алиев переизбран на свой пятый срок.

Европейский Союз принимает к сведению предварительные выводы и заключения Миссии ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за выборами. По данным Миссии, выборы прошли в ограничительной политической среде и в соответствии с законами, которые ограничивают основные права и свободы, включая свободу собраний, выражения мнений и СМИ.

Хотя подготовка к выборам велась эффективно, избирательный процесс характеризовался заглушением критических голосов и отсутствием политических альтернатив. День выборов прошел спокойно и в целом организованно, однако наблюдатели сообщили о повсеместном игнорировании обязательных процедур, отсутствии прозрачности и многочисленных серьезных нарушениях.

Европейский Союз подтверждает свои ожидания, что власти Азербайджана примут во внимание и реализуют рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ в отношении этих и предыдущих выборов. ЕС продолжает участвовать в диалоге и сотрудничестве с Азербайджаном, в том числе в области хорошего управления, прав человека и верховенства закона, на благо народа Азербайджана», - говорится в заявлении.