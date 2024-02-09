Заявление пресс-секретаря Европейской службы внешних действий о президентских выборах в Азербайджане
Заявление пресс-секретаря Европейской службы внешних действий о президентских выборах в Азербайджане
«7 февраля в Азербайджане состоялись досрочные президентские выборы. Это были первые выборы, проведенные на всей территории Азербайджанской Республики. Президент Ильхам Алиев переизбран на свой пятый срок.
Европейский Союз принимает к сведению предварительные выводы и заключения Миссии ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за выборами. По данным Миссии, выборы прошли в ограничительной политической среде и в соответствии с законами, которые ограничивают основные права и свободы, включая свободу собраний, выражения мнений и СМИ.
Хотя подготовка к выборам велась эффективно, избирательный процесс характеризовался заглушением критических голосов и отсутствием политических альтернатив. День выборов прошел спокойно и в целом организованно, однако наблюдатели сообщили о повсеместном игнорировании обязательных процедур, отсутствии прозрачности и многочисленных серьезных нарушениях.
Европейский Союз подтверждает свои ожидания, что власти Азербайджана примут во внимание и реализуют рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ в отношении этих и предыдущих выборов. ЕС продолжает участвовать в диалоге и сотрудничестве с Азербайджаном, в том числе в области хорошего управления, прав человека и верховенства закона, на благо народа Азербайджана», - говорится в заявлении.
Политика
-
- 9 февраль 2024, 17:30
В знак дипломатического участия и признания важности мнений независимых СМИ Мюриэль Пеневейре, глава Евразийского департамента Министерства иностранных дел Швейцарии, и посол Швейцарии в Азербайджане Томас Стахли 9 февраля посетили информационное агентство Turan.
-
- 9 февраль 2024, 17:20
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 февраля подписал Закон об ратификации Дополнительного протокола к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма.
-
- 9 февраль 2024, 16:37
9 февраля в Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе по делу руководителя интернет-ресурса Xural TV Аваза Зейналлы и главы youtube-канала Sada TV Эльнура Шукюрова выступли защитники.
-
- 9 февраль 2024, 15:42
9 февраля Сабунчинский районный суд Баку отклонил жалобу журналистки Наргиз Абсаламовой, которой запретили звонить своему адвокату. Абсаламова одна из 6 журналистов интернет-издания "Абзас Медиа", арестованных по обвинению в контрабанде денег.
Написать отзыв