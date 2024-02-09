На процессе по делу  Аваза Зейналлы выступила защита

9 февраля в Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе по делу руководителя интернет-ресурса Xural TV Аваза Зейналлы и главы youtube-канала Sada TV Эльнура Шукюрова выступли защитники.

Адвокат Агыль Лаидж в заключительном слове указал на необоснованность обвинений Зейналлы во взяточничестве, поскольку Зейналлы не является должностным лицом и не является субъектом этого преступления. При этом он указал на прецедентные решения Верховного суда, когда журналистов не признавали должностным лицом.

Вообще, по словам адвоката, все эпизоды этого дела надуманны и уголовное преследование Зенйаллы носит политический характер. Он просил суд оправдать Зейналлы.

Адвокат Эльнура Шукюрова также заявил о невиновности подзащитного и просил суд вынести оправдательный вердикт.

Судья объявил об обращении жителей Джалибадского района за подписями 350 человек, которые просили суд учесть, что Шукюров оказал Физулинской больнице гуманитарной помощи во время 44-дневной Карабахской войны 2020 года и оправдать его.

Защита Зейналлы также ходатайствовала обеспечить ему медицинскую помощь с учетом катаракты в левом глазу.

Следующее заседание суда было назначено на 23 февраля.

Напомним, что ранее прокурор просил суд признать Зейналлы виновным по ст. 311 (получение взятки) и ст. 312-1.1 (Незаконное воздействие на решение должностного лица (торговля авторитетом) УК и приговорить его к 10 годам лишения свободы.

Шукюрова прокурор предложил осудить по ст. 312-1.1 к пяти годам лишения свободы.

* Адвокат Эльчин Садыгов и учредитель сайта «Хурал ТВ» Аваз Зейналлы были задержаны 10 сентября по подозрению в получении взятки, а 11-е сентября суд арестовал обоих. По данным следствия, Зейналлы при посредничестве Садыгова получил деньги у семьи арестованного предпринимателя Расима Мамедова, дабы не публиковать о нем дискредитирующих сведений.

17 сентября Бакинский апелляционный суд перевел Садыгова под домашний арест, выделив его дело в отдельное производство.

Позже Зейналлы предъявили новое обвинение - по ст. 312-1.1 (Незаконное воздействие на решение должностного лица (торговля авторитетом) УК. По тому же обвинению был арестован и Шукюров.