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(10 часов назад)
На процессе по делу  Аваза Зейналлы выступила защита

На процессе по делу  Аваза Зейналлы выступила защита

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

На процессе по делу  Аваза Зейналлы выступила защита

9 февраля в Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе по делу руководителя  интернет-ресурса  Xural TV  Аваза Зейналлы и главы  youtube-канала  Sada TV  Эльнура Шукюрова выступли защитники.

Адвокат Агыль Лаидж в заключительном слове указал на необоснованность обвинений Зейналлы во взяточничестве, поскольку Зейналлы не является должностным лицом и не является субъектом этого преступления. При этом он указал на прецедентные решения Верховного суда, когда журналистов не признавали должностным лицом.

Вообще, по словам адвоката, все эпизоды этого дела надуманны и уголовное преследование Зенйаллы носит политический характер. Он просил суд оправдать Зейналлы.

Адвокат Эльнура Шукюрова также заявил о невиновности подзащитного и просил суд вынести оправдательный вердикт.

Судья объявил об обращении жителей Джалибадского района за подписями 350 человек, которые просили суд учесть, что Шукюров оказал Физулинской больнице гуманитарной помощи во время 44-дневной Карабахской войны 2020 года и оправдать его.

Защита Зейналлы также ходатайствовала обеспечить ему медицинскую помощь с учетом катаракты в левом глазу.

Следующее заседание суда было назначено на 23 февраля.

Напомним, что ранее  прокурор просил суд признать Зейналлы виновным по ст. 311 (получение взятки) и ст. 312-1.1  (Незаконное воздействие на решение должностного лица (торговля авторитетом) УК и приговорить его к 10 годам лишения свободы.

Шукюрова прокурор предложил осудить по ст. 312-1.1  к пяти годам лишения свободы.

* Адвокат Эльчин Садыгов и учредитель сайта «Хурал ТВ» Аваз Зейналлы были задержаны 10 сентября по подозрению в получении взятки, а 11-е сентября суд арестовал обоих. По данным следствия, Зейналлы при посредничестве Садыгова получил деньги у семьи арестованного предпринимателя Расима Мамедова, дабы не публиковать о нем дискредитирующих сведений.

17 сентября Бакинский апелляционный суд перевел Садыгова под домашний арест, выделив его дело в отдельное производство.

Позже Зейналлы  предъявили новое обвинение - по ст. 312-1.1 (Незаконное воздействие на решение должностного лица (торговля авторитетом) УК. По тому же обвинению был арестован и Шукюров.

 

На процессе по делу  Аваза Зейналлы выступила защита На процессе по делу  Аваза Зейналлы выступила защита На процессе по делу  Аваза Зейналлы выступила защита На процессе по делу  Аваза Зейналлы выступила защита На процессе по делу  Аваза Зейналлы выступила защита
На процессе по делу  Аваза Зейналлы выступила защита На процессе по делу  Аваза Зейналлы выступила защита На процессе по делу  Аваза Зейналлы выступила защита На процессе по делу  Аваза Зейналлы выступила защита На процессе по делу  Аваза Зейналлы выступила защита

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