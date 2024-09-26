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(3 часа назад)
Верховный Меджлис Нахчывана отверг кандидатуру правящей партии на пост председателя

Верховный Меджлис Нахчывана отверг кандидатуру правящей партии на пост председателя

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Верховный Меджлис Нахчывана отверг кандидатуру правящей партии на пост председателя

26 сентября прошла первая сессия Верховного Собрания Нахчыванской Автономной Республики седьмого созыва. Сенсацией дня стал отказ депутатов избрать председателем этого законодательного органа зампреда правящей партии «Ени Азербайджан» Анара Ибрагимова.

Затем были избраны два заместителя Верховного Меджлиса:  Бахтияр Мамедов,  Арзу Абдуллаев.

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