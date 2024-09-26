Верховный Меджлис Нахчывана отверг кандидатуру правящей партии на пост председателя
Верховный Меджлис Нахчывана отверг кандидатуру правящей партии на пост председателя
26 сентября прошла первая сессия Верховного Собрания Нахчыванской Автономной Республики седьмого созыва. Сенсацией дня стал отказ депутатов избрать председателем этого законодательного органа зампреда правящей партии «Ени Азербайджан» Анара Ибрагимова.
Затем были избраны два заместителя Верховного Меджлиса: Бахтияр Мамедов, Арзу Абдуллаев.
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