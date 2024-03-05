Визит Джейхуна Байрамова в Саудовскую Аравию
Визит Джейхуна Байрамова в Саудовскую Аравию
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 5 марта отбыл с визитом в Саудовскую Аравию.
Он примет участие и выступит на чрезвычайном заседании совета глав МИД стран-участниц Организации исламского сотрудничества, посвященном ситуации в Газе.
Политика
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Главы МИД Азербайджана и Ирана – Джейхун Байрамов и Хусейн Амир-Абдоллахиан встретились 5 марта в Саудовской Аравии в рамках чрезвычайного заседания руководителей внешнеполитических ведомств стран Организации исламского сотрудничества.
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- 5 март 2024, 20:02
В качестве символического шага, отражающего продолжающиеся усилия по обновлению городов в Ханкенди, снесены здания сепаратистского "парламента" и Союз добровольцев "Еркрапа", как сообщает телеканал AzTV. Снос сооружений, лишенных какого-либо культурного или исторического значения, означает значительный шаг к восстановлению целостности города.
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- 5 март 2024, 17:06
Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с важным рабочим визитом в Азербайджан, где у него запланированы переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым.
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- 5 март 2024, 15:53
5 марта начальник Генштаба ВС Азербайджана Керим Велиев принял пакистанскую делегацию во главе с генеральным директором Объединенного штаба ВС Пакистана Ахсаном Гулрезом. Керимов отметил большое значение стратегического партнерства между Азербайджаном и Пакистаном.
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