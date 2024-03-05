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(53 минуты назад)
Визит Джейхуна Байрамова в Саудовскую Аравию

Визит Джейхуна Байрамова в Саудовскую Аравию

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Визит Джейхуна Байрамова в Саудовскую Аравию

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 5 марта отбыл с визитом в Саудовскую Аравию.

Он примет участие и выступит на чрезвычайном заседании совета глав МИД стран-участниц Организации исламского сотрудничества, посвященном ситуации в Газе.

 

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