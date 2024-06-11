Визит О`Брайена в Ереван: США поддерживают Армению, которая близка к подписанию мира с Азербайджаном

Визит О`Брайена в Ереван: США поддерживают Армению, которая близка к подписанию мира с Азербайджаном

Визит О`Брайена в Ереван: США поддерживают Армению, которая близка к подписанию мира с Азербайджаном

В Ереване проходит заседание Стратегического диалога Армения-США. Выступивший на нем заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен он приветствовал шаги правительства Армении по борьбе с коррупцией, демократическим развитием и верховенством закона.

«Мы также поддерживаем усилия по установлению прочного мира и работаем над расширением экономических возможностей - от Центральной Азии до Средиземноморья. Если между Арменией и Азербайджаном будет прочный мир, эти возможности будут шире", - отметил О`Брайен.

«Сегодня наши страны подпишут соглашение об обмене информацией в таможенной сфере, это откроет новые возможности для торговли и облегчит для бизнеса торговлю в ближайшие годы. Это часть обещаний, о которых мы говорили в Брюсселе”, - сказал заместитель госсекретаря США.

“Мы продолжим работу в сфере реформирования правосудия. Мы также продолжим работу по вопросам обороны и безопасности. В прошлом году состоялись наши первые совместные военные учения, мы ждем большего. Мы рассчитываем работать в сферах кибербезопасности, границ, энергетики, продовольственной безопасности. Мы готовы поддержать Армению. Наш план - заменить этот Стратегический диалог комиссией по стратегическому партнёрству, что позволит добиться большей глубины сотрудничества”, - подчеркнул он.

Днем ранее в ходе встречи О Брайена с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, последний сказал, что “Армения привержена процессу нормализации отношений с Азербайджаном и демаркации государственной границы на основе взаимного признания территориальной целостности на основе Алма-Атинской декларации. Есть реальная возможность, исторический момент для доработки проекта мирного договора, подписание которого может открыть новую дверь для долгосрочного мира в регионе”, - сказал Мирзоян.

Он также добавил, что Армения также очень заинтересована в разблокировании всех региональных коммуникаций на основе принципов суверенитета, полного уважения юрисдикции, равенства и взаимности.