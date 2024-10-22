Визит Закира Гасанова в Кыргызстан
Визит Закира Гасанова в Кыргызстан
По приглашению министра обороны Кыргызской Республики генерал-лейтенанта Бактыбека Бекболотова Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов сегодня отбыл с официальным визитом в Кыргызстан.
Как сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана, Гасанов проведет переговоры со своим кыргызским коллегой Бактыбеком Бекболотовым и другими официальными лицами этой страны.
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