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(5 часов назад)
Визит Закира Гасанова в Кыргызстан

Визит Закира Гасанова в Кыргызстан

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Визит Закира Гасанова в Кыргызстан

По приглашению министра обороны Кыргызской Республики генерал-лейтенанта Бактыбека Бекболотова Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов сегодня отбыл с официальным визитом в Кыргызстан.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана, Гасанов проведет переговоры со своим кыргызским коллегой Бактыбеком Бекболотовым и другими официальными лицами этой страны.

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