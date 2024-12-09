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(4 часа назад)
Визит замминистра иностранных дел Азербайджана в Катар

Визит замминистра иностранных дел Азербайджана в Катар

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Визит замминистра иностранных дел Азербайджана в Катар

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана  Фариз Рзаев 7-8 декабря совершил визит в Катар, где принял участие в 22-м Международном Дохийском форуме.

Как сообщает пресс-служба МИД Азербайджана, в рамках форума Рзаев принял участие в панельной сессии «Центральная Азия и новая эра глобальной энергетической безопасности». Выступив  на тему «Внешняя политика Азербайджана»,  он рассказал об энергетических и транспортных проектах, инициированных Азербайджаном, их вкладе в развитие и безопасность региона.

Рзаев также информировал о политике Азербайджана в области перехода к зеленой энергетике и использовании альтернативных источников энергии, а также работа, проделанной азербайджанским президентством в рамках COP29.

В  рамках визита в Катар Рзаев также принял участие в  круглом столе на тему внешней политики Азербайджана в Центре исследований Персидского залива при Катарском университете.

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