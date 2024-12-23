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(9 часов назад)
Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

23 декабря президент РФ Владимир Путин направил поздравление президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с его днем рождения.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Примите самые теплые поздравления по случаю Дня рождения.

Под Вашим руководством дружественный Азербайджан уверенно движется по пути социально-экономического развития, укрепляет свои позиции на мировой арене. Трудно переоценить Ваш личный вклад в построение и упрочение отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими государствами.

Дорожу нашими добрыми товарищескими отношениями. И, конечно, буду рад продолжению тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

Искренне желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, счастья и благополучия. Прошу передать сердечный привет Вашей семье», - говорится в поздравлении.

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