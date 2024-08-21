Власти должны снять все обвинения с сотрудников Abzas Media – Комитет защиты журналистов

Базирующийся в Нью Йорке Комитет защиты журналистов выступил с заявлением, призвав власти Азербайджана снять все обвинения с журналистов издания Abzas media и освободить их.

“Следователи предъявили журналистам издания Abzas Media семь новых экономических обвинений в экономических преступлениях. Действия властей Азербайджана по выдвижению новых обвинений против заключенных в тюрьму журналистов-расследователей Abzas Media являются свидетельством мстительного импульса, стоящего за преследованием издания, которое смело разоблачило коррупцию высокопоставленных чиновников», - сказала Гульноза Саид, координатор программ по Европе и Центральной Азии Комитета по защите журналистов.

«Власти должны снять все обвинения с сотрудников Abzas Media и немедленно освободить всех журналистов, задержанных за предполагаемое получение западной финансовой поддержки», - отметила она.

Полиция арестовала директора Abzas Media Ульви Гасанлы, главного редактора Севиндж Вагифгызы, координатора проекта Махаммада Кекалова и репортеров Хафиза Бабалы, Наргиз Абсаламову и Эльнару Гасымову в период с ноября 2023 года по январь 2024 года по обвинению в контрабанде валюты.

Эти журналисты в числе 13 работников СМИ из четырех независимых СМИ, обвиняемых в контрабанде валюты, что выразилось в предполагаемом финансировании со стороны западных доноров на фоне ухудшения отношений между Азербайджаном и Западом.