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(3 часа назад)
Власти должны снять все обвинения с сотрудников Abzas Media – Комитет защиты журналистов

Власти должны снять все обвинения с сотрудников Abzas Media – Комитет защиты журналистов

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Власти должны снять все обвинения с сотрудников Abzas Media – Комитет защиты журналистов

Базирующийся в Нью Йорке Комитет защиты журналистов выступил с заявлением, призвав власти Азербайджана снять все обвинения с журналистов издания Abzas media и освободить их.

“Следователи предъявили журналистам издания Abzas Media  семь новых  экономических обвинений в экономических преступлениях.  Действия властей Азербайджана по выдвижению новых обвинений против заключенных в тюрьму журналистов-расследователей Abzas Media являются свидетельством мстительного импульса, стоящего за преследованием издания, которое смело разоблачило коррупцию высокопоставленных чиновников», - сказала Гульноза Саид, координатор программ по Европе и Центральной Азии  Комитета по защите журналистов.

«Власти должны снять все обвинения с сотрудников Abzas Media и немедленно освободить всех журналистов, задержанных за предполагаемое получение западной финансовой поддержки», - отметила она.

Полиция арестовала директора Abzas Media Ульви Гасанлы, главного редактора Севиндж Вагифгызы, координатора проекта Махаммада Кекалова и репортеров Хафиза Бабалы, Наргиз Абсаламову и Эльнару Гасымову в период с ноября 2023 года по январь 2024 года по обвинению в контрабанде валюты.

Эти журналисты в числе 13 работников СМИ из четырех независимых СМИ, обвиняемых в контрабанде валюты, что выразилось в предполагаемом финансировании со стороны западных доноров на фоне ухудшения отношений между Азербайджаном и Западом.

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