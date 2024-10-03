Власти Франции должны найти убийц В. Искендерли и обеспечить защиту политэмигрантов - Amnesty İnternational
Власти Франции должны найти убийц В. Искендерли и обеспечить защиту политэмигрантов - Amnesty İnternational
«Насильственная смерть Видади Искендерли должна быть эффективно и оперативно расследована. Мы призываем французские власти рассмотреть все возможные мотивы его убийства, включая критику президента и правительства Азербайджана, что явилось причиной его изгнания. Это отвратительное преступление должно быть расследовано в срочном порядке, и все подозреваемые в этом преступлении должны быть привлечены к ответственности в ходе справедливого судебного разбирательства». Об этом говорится в заявлении представителя организации Amnesty International по Южному Кавказу Натальи Нозадзе.
«Это уже второй случай за последние годы, когда азербайджанец, живущий в изгнании во Франции, стал жертвой ножевого нападения. Французское правительство должно обеспечить эффективную защиту лиц, находящихся в опасности и ищущих международную защиту на территории страны. Мир должен знать, кто несёт ответственность за эти нападения на азербайджанских эмигрантов на французской земле, и какие шаги были предприняты для предотвращения подобных случаев в будущем», — подчеркнула она.
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