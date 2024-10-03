В Баку пройдет II Европейский кулинарный фестиваль
В Баку пройдет II Европейский кулинарный фестиваль
Делегация Европейского союза (ЕС) в партнерстве с посольствами стран-членов ЕС проведет в Азербайджане II кулинарный фестиваль «Вкусы Европы».
Фестивальные мероприятия состоятся на открытом воздухе на территории Дворца водных видов спорта в Парке Европейских игр 6 октября.
Желающие отведать блюда европейской кухни, поучаствовать в кулинарных мастер-классах и конкурсах смогут посетить фестиваль с 12:30 до 19:00.
Посольства Бельгии, Чехии, Франции, Германии, Греции, Литвы, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Испании и Швеции познакомят посетителей с кухней своих стран.
Молодой шеф-повар Ягуб Зейналзаде проведет мастер-класс по приготовлению блюд на растительной основе с использованием местных сезонных продуктов. Он также расскажет о преимуществах био- и экопродуктов для окружающей среды и здоровья. Это будет одно из многих мероприятий в рамках «Зеленой дипломатии ЕС», которые Делегация ЕС организует в ближайшие недели для повышения осведомленности общественности в этой сфере.
«Мы рады продемонстрировать и поделиться европейскими кулинарными традициями с азербайджанскими друзьями. Мы приглашаем всех присоединиться к этому уникальному кулинарному путешествию в европейские страны и насладиться незабываемыми деликатесами, живой музыкальной программой и многим другим», — сказал Питер Михалко, посол ЕС в Азербайджане.
Во время мероприятия победители викторин получат возможность получить среди прочих призов книгу «Вкусы Европы», изданную Делегацией ЕС, которая представляет собой сборник традиционных рецептов из 27 государств-членов ЕС, переведенных на азербайджанский язык. Книга также доступна в электронном формате на веб-сайте Делегации ЕС.
В рамках мероприятия также пройдут церемонии награждения кулинарного конкурса европейских блюд и конкурса рисунков, организованные страницей «Azeri Home Chef» в Facebook. Также будет представлена демонстрация блюд, приготовленных участниками, вошедшими в шорт-лист конкурса. Фестиваль будет сопровождаться концертом местных музыкантов, исполняющих песни на азербайджанском и европейских языках.
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