Азербайджан профинансирует 4 строительных проекта в украинском городе Ирпень

Правительство Азербайджана профинансирует 4 проекта в украинском городе Ирпень, восстанавливаемом после освобождения из-под оккупации. Об этом написал в facebook глава этого города Олександр Маркушин, после встречи с помощником президента Азербайджана по внешней политике Хикметом Гаджиевым 2 октября.

«Азербайджан на самом высоком уровне дал четкий сигнал, что наши 4 проекта реконструкции, над которыми мы активно работаем уже много месяцев, будут финансироваться правительством Азербайджанской Республики», - написал он в своем аккаунте в Facebook.

Для реставрации отобраны объекты в области культуры, спорта, жилищной сфере.

«Был важный разговор о механизме получения финансирования, межгосударственном соглашении между нашими странами, налогообложении. Но главное Украина и Ирпень имеют всестороннюю поддержку наших старых друзей и партнёров из Азербайджана», - написал Маркушин.

Отметим, что 30 сентября в Лачыне состоялось подписание соглашение о побратимости этого азербайджанского города, освобожденного из-под армянской оккупации, с городом Ирпень.