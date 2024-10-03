Азербайджан профинансирует 4 строительных проекта в украинском Ирпене
Азербайджан профинансирует 4 строительных проекта в украинском городе Ирпень
Правительство Азербайджана профинансирует 4 проекта в украинском городе Ирпень, восстанавливаемом после освобождения из-под оккупации. Об этом написал в facebook глава этого города Олександр Маркушин, после встречи с помощником президента Азербайджана по внешней политике Хикметом Гаджиевым 2 октября.
«Азербайджан на самом высоком уровне дал четкий сигнал, что наши 4 проекта реконструкции, над которыми мы активно работаем уже много месяцев, будут финансироваться правительством Азербайджанской Республики», - написал он в своем аккаунте в Facebook.
Для реставрации отобраны объекты в области культуры, спорта, жилищной сфере.
«Был важный разговор о механизме получения финансирования, межгосударственном соглашении между нашими странами, налогообложении. Но главное Украина и Ирпень имеют всестороннюю поддержку наших старых друзей и партнёров из Азербайджана», - написал Маркушин.
Отметим, что 30 сентября в Лачыне состоялось подписание соглашение о побратимости этого азербайджанского города, освобожденного из-под армянской оккупации, с городом Ирпень.
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