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(30 минут назад)
Алескер Мамедли подвергся бесчеловечному обращению в суде

Алескер Мамедли подвергся бесчеловечному обращению в суде

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Алескер Мамедли подвергся бесчеловечному обращению в суде

Учредитель Toplum TV Алескер Мамедли сегодня подвергся плохому обращению в Хатаинском районном суде. Туда он был доставлен в связи с продлением срока его ареста. По возвращении в СИЗО он позвонил своему брату Насими Мамедли и сообщил, что до начала процесса его много часов продержали в отдельной комнате в наручниках.

Из-за этого  Алескера резко повысилось артериальное давление и произошло кровоизлияние в глаз из-за разрыва капилляров. Белки глаз покрылись кровью и он стал плохо видеть.  Из-за отсутствия окулиста в СИЗО, обследование и лечение сейчас невозможно, сообщил его брат.

Судья сделал конвоирам устное предупреждение, но решения не принял.

Для медицинского обследования необходимо отдельно обращаться в суд.

«В суде Алескер сказал, что его без всяких доказательств 7 месяцев держат под арестом. Это настоящий юридический террор», - сказал Насими Мамедли.

У Алескера растет опухоль в щитовидной железе, что затрудняет дыхание.  «Он нуждается в хирургическом вмешательстве. Кроме того, камни в почках периодически вызывают боли, отметил Насими Мамедли.

1 отзыв

  • Rahim

    2024-10-03

    Hər bir məhkəmə iclasının başlanma vaxtı qabaqcadan bilinir. Təqsirləndirilən şəxs nəyə görə saatlarla əlləri bağlı şəkildə gözləməlidir? Orta əsrlərin işgəncələri bizə indi çatır?

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