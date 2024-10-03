Алескер Мамедли подвергся бесчеловечному обращению в суде
Алескер Мамедли подвергся бесчеловечному обращению в суде
Учредитель Toplum TV Алескер Мамедли сегодня подвергся плохому обращению в Хатаинском районном суде. Туда он был доставлен в связи с продлением срока его ареста. По возвращении в СИЗО он позвонил своему брату Насими Мамедли и сообщил, что до начала процесса его много часов продержали в отдельной комнате в наручниках.
Из-за этого Алескера резко повысилось артериальное давление и произошло кровоизлияние в глаз из-за разрыва капилляров. Белки глаз покрылись кровью и он стал плохо видеть. Из-за отсутствия окулиста в СИЗО, обследование и лечение сейчас невозможно, сообщил его брат.
Судья сделал конвоирам устное предупреждение, но решения не принял.
Для медицинского обследования необходимо отдельно обращаться в суд.
«В суде Алескер сказал, что его без всяких доказательств 7 месяцев держат под арестом. Это настоящий юридический террор», - сказал Насими Мамедли.
У Алескера растет опухоль в щитовидной железе, что затрудняет дыхание. «Он нуждается в хирургическом вмешательстве. Кроме того, камни в почках периодически вызывают боли, отметил Насими Мамедли.
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1 отзыв
Rahim
2024-10-03
Hər bir məhkəmə iclasının başlanma vaxtı qabaqcadan bilinir. Təqsirləndirilən şəxs nəyə görə saatlarla əlləri bağlı şəkildə gözləməlidir? Orta əsrlərin işgəncələri bizə indi çatır?