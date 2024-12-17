Власти Грузии отказали в политическом убежище семьи активиста

Власти Грузии отказали в предоставлении политического убежища семье арестованного в Азербайджане активиста Самира Ашурова. Об этом сообщила супруга активиста Нурана Ашурова.

Летом 2023 г. Н.Ашурова после угроз в ее адрес, вместе с двумя несовершеннолетними детьми выехала в Грузию. Она просила политическое убежище в Грузии, но получила отказ от миграционных властей страны. По словам Н.Ашуровой, она намерена обжаловать решение грузинских властей в суде.

**Политэмигрант Самир Ашуров был выслан из Германии 29 марта 2023 года, а спустя 20 дней был задержан в Баку полицией. Он был обвинен в нанесении ножевого ранения некоему Эльшану Набиеву.

21 июля Ашурову было предъявлено новое обвинение - в хулиганстве с применением оружия. В декабое 2023 года суд лишил его свободы на 6,5 лет.

Правозащитники признали Ашурова «политзаключенным», считая, что истинная причина преследования – участие в акциях азербайджанских политэмигрантов, протестовавших против нарушений прав человека в Азербайджане.