Восемь граждан Азербайджана репатриированы из Сирии

Восемь граждан Азербайджана, в том числе 5 детей и 3 женщины, содержавшиеся в лагерях в Сирии, были репатриированы на родину 14 мая. Об этом сообщило сегодня МИД Азербайджана.

Репатриация была осуществлена через территорию Турции. За последние годы из Сирии и Ирака были репатриированы около 450 граждан Азербайджан - женщин и детей.

Это члены семей лиц, которые отправились на Ближний Восток для участия в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований.