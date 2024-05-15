Восемь граждан Азербайджана репатриированы из Сирии
Восемь граждан Азербайджана репатриированы из Сирии
Восемь граждан Азербайджана, в том числе 5 детей и 3 женщины, содержавшиеся в лагерях в Сирии, были репатриированы на родину 14 мая. Об этом сообщило сегодня МИД Азербайджана.
Репатриация была осуществлена через территорию Турции. За последние годы из Сирии и Ирака были репатриированы около 450 граждан Азербайджан - женщин и детей.
Это члены семей лиц, которые отправились на Ближний Восток для участия в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований.
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