Временно отменен рейс Баку - Тель-Авив и ряд других
14 апреля Государственный авиаперевозчик Azal отменил авиарейс Баку в Тель-Авив и обратно. Это объясняется закрытием воздушного пространства Израиля из-за ракетного обстрела со стороны Ирана.
Одновременно, приостановлены рейсы Баку-Исламабад, Баку-Дубай и Баку-Дели, которые проходят через воздушное пространство Ирана.
Сроки восстановления полетов будут зависеть от нормализации ситуации в регионе.
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