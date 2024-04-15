Временно отменен рейс Баку - Тель-Авив и ряд других

14 апреля Государственный авиаперевозчик Azal отменил авиарейс Баку в Тель-Авив и обратно. Это объясняется закрытием воздушного пространства Израиля из-за ракетного обстрела со стороны Ирана.

Одновременно, приостановлены рейсы Баку-Исламабад, Баку-Дубай и Баку-Дели, которые проходят через воздушное пространство Ирана.

Сроки восстановления полетов будут зависеть от нормализации ситуации в регионе.

