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(3 часа назад)
ВС Азербайджана и Ирана проведут параллельные тактические учения
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

ВС Азербайджана и Ирана проведут параллельные тактические учения

12 июня пройдут тактические учения подразделений ВС Азербайджана, дислоцированных в Нахчыванской Автономной Республике. 

По договоренности с иранской стороной, в это же время армия Ирана проведет тактические учения на своей территории. 

«В учениях, которые пройдут в обеих странах, будут скоординированно выполнены задачи по защите стратегических объектов и коммуникационных линий от возможной диверсионно-подрывной деятельности», - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.


 

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