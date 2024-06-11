ВС Азербайджана и Ирана проведут параллельные тактические учения

12 июня пройдут тактические учения подразделений ВС Азербайджана, дислоцированных в Нахчыванской Автономной Республике.

По договоренности с иранской стороной, в это же время армия Ирана проведет тактические учения на своей территории.

«В учениях, которые пройдут в обеих странах, будут скоординированно выполнены задачи по защите стратегических объектов и коммуникационных линий от возможной диверсионно-подрывной деятельности», - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.



