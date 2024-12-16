president.az
Встреча И.Алиева с посланником Ватикана
В понедельник глава государства Ильхам Алиев принял секретаря Святого Престола по отношениям с государствами и международными организациями, архиепископа Пола Ричарда Галлахера.
В ходе беседы были затронуты вопросы сотрудничества между Ватиканом и Азербайджаном, реализация ряда культурных и научных программ.
Аналогичные вопросы был в центре внимания и на встрече Ричарда Галахера с главой МИД Джейхуном Барамовым.
Напомним, что накануне архиепископ Галлахер принял участие в закладке фундамента новой католической церкви в Баку.
Политика
-
- 17 декабрь 2024, 12:50
Российского генерала Игоря Кириллова, который был начальником Войск радиационной, химической и биологической безопасности ВС РФ, ликвидировала Служба безопасности Украины. Об этом УНИАН рассказали собственные источники в спецслужбах.
-
- 17 декабрь 2024, 11:52
Соединенные Штаты заявили в понедельник, что «готовятся» ввести санкции против нынешних правителей Грузии из-за нарушений демократии.
-
- 17 декабрь 2024, 11:48
Посольство США В Баку прокомментировало публикацию проправительственного агентства Report, намекнув на необъективность данного СМИ.
-
- 16 декабрь 2024, 17:58
Распоряжением главы государства, Насир Мамедов отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Ираке.
Написать отзыв