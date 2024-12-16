Встреча И.Алиева с посланником Ватикана

В понедельник глава государства Ильхам Алиев принял секретаря Святого Престола по отношениям с государствами и международными организациями, архиепископа Пола Ричарда Галлахера.

В ходе беседы были затронуты вопросы сотрудничества между Ватиканом и Азербайджаном, реализация ряда культурных и научных программ.

Аналогичные вопросы был в центре внимания и на встрече Ричарда Галахера с главой МИД Джейхуном Барамовым.

Напомним, что накануне архиепископ Галлахер принял участие в закладке фундамента новой католической церкви в Баку.