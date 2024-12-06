Встреча помощника госсекретаря США  в МИД Азербайджана

6 декабря замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов встретился с американской делегацией во главе заместителем помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джошуа Хаком.

По информации МИД, на встрече были обсуждены вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также перспективы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Была отмечена важность сотрудничества между Азербайджаном и США по ряду направлений, а также развитие двусторонних отношений с учетом взаимных интересов.

В рамках климатической конференции COP29, прошедшей в Азербайджане в ноябре, азербайджано-американское сотрудничество получило высокую оценку, говорится в сообщении.

Эльнур Мамедов проинформировал американскую сторону о ситуации в регионе в постконфликтный период, переговорах по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией.

«Несмотря на значительный прогресс в переговорах по мирному соглашению, претензии к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана в Конституции Армении, законодательных актах, а также в международных организациях и судах сохраняются и они должны быть устранены», - отмечено в сообщении.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.