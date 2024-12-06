Встреча помощника госсекретаря США в МИД Азербайджана
Встреча помощника госсекретаря США в МИД Азербайджана
6 декабря замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов встретился с американской делегацией во главе заместителем помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джошуа Хаком.
По информации МИД, на встрече были обсуждены вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также перспективы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Была отмечена важность сотрудничества между Азербайджаном и США по ряду направлений, а также развитие двусторонних отношений с учетом взаимных интересов.
В рамках климатической конференции COP29, прошедшей в Азербайджане в ноябре, азербайджано-американское сотрудничество получило высокую оценку, говорится в сообщении.
Эльнур Мамедов проинформировал американскую сторону о ситуации в регионе в постконфликтный период, переговорах по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией.
«Несмотря на значительный прогресс в переговорах по мирному соглашению, претензии к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана в Конституции Армении, законодательных актах, а также в международных организациях и судах сохраняются и они должны быть устранены», - отмечено в сообщении.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.
Политика
-
- 7 декабрь 2024, 13:01
Организация в защиту прессы «Репортеры без границ» осудила аресты сотрудников Meydan TV.
-
- 7 декабрь 2024, 11:39
“Я с глубоким сожалением узнал об аресте журналистов, сотрудничающих с Meydan TV.
-
- 7 декабрь 2024, 10:59
Базирующийся в Нью-Йорке Международный Комитет по защите журналистов (КЗЖ) осудил задержание в Азербайджане шести журналистов и работников СМИ, в том числе 5 сотрудников Meydan TV и одного журналиста-фрилансера.
-
Грузинские спецподразделения разогнали антиправительственных демонстрантов на проспекте Руставели в Тбилиси в ночь с пятницы на субботу, что стало первым подобным разгоном за три дня протестов. Власти применили водометы и слезоточивый газ, чтобы очистить территорию возле парламента Грузии от протестующих. Несколько демонстрантов были задержаны.
Написать отзыв