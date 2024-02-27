Выборы в России не будут свободными и честными - Госдеп
Выборы в России не будут свободными и честными - Госдеп
Поскольку Россия приближается к президентским выборам, которые почти наверняка продлят правление Владимира Путина, США заявили, что не ожидают никаких сюрпризов от выборов.
"Я не думаю, что для кого-либо в мире должно стать сюрпризом, что это не будут свободные и честные выборы", - заявил на брифинге пресс-секретарь Мэтью Миллер.
Голосование пройдет 15-17 марта, и нет ни одного кандидата, который выступал бы против политики Путина, включая войну в Украине.
Борис Надеждин, единственный антивоенный деятель, был отстранен от выборов после того, как власти заявили, что он не собрал достаточно подписей за выдвижение своей кандидатуры.
В 2021 году Путин подписал закон, который позволил ему баллотироваться еще на два президентских срока, то есть до 2036 года.
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