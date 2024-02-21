Задержанный в Москве блогер, освобожден
Задержанный в Москве блогер, освобожден
Задержанный минувшей ночью в московском аэропорту Домодедово азербайджанский блогер Кямиль Зейналлы, освобожден. Об этом во второй половине дня 21 февраля Turan сообщили из МИД Азербайджана.
Напомним, что спортивный блогер был задержан по обвинению в убийстве. Обвинение было выдвинуто армянской стороной. Однако до сих пор не ясно, о каком именно преступлении идет речь и кто именно был убит. МВД Армении так и не смогло четко ответить на эти вопросы.
Юридическую помощь Зейналлы оказывало посольство Азербайджана в России.
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