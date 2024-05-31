Закир Гасанов встретился с начальником ГРУ ВС Турции
Закир Гасанов встретился с начальником ГРУ ВС Турции
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов сегодня принял делегацию во главе с начальником Главного разведывательного управления Вооруженных Сил Турецкой Республики Исмаилом Гюнайдыном.
Как сообщается пресс-служба Минобороны Азербайджана, на встрече было обсуждено текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной и военно-образовательной областях.
Была отмечена важность мероприятий, проводимых в рамках заседания по азербайджано-турецкому военному диалогу высокого уровня.
Турецкая делегация также встретилась с генеральным штабом Азербайджанской Армии Керимом Велиевым.
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