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(9 часов назад)
Закир Гасанов встретился с начальником ГРУ ВС Турции

Закир Гасанов встретился с начальником ГРУ ВС Турции

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Закир Гасанов встретился с начальником ГРУ ВС Турции

Министр обороны  Азербайджана  Закир Гасанов сегодня принял делегацию  во главе с начальником Главного разведывательного управления Вооруженных Сил Турецкой Республики Исмаилом Гюнайдыном.

Как сообщается пресс-служба Минобороны Азербайджана, на встрече было обсуждено текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной и военно-образовательной областях.

Была отмечена важность мероприятий, проводимых в рамках заседания по азербайджано-турецкому военному диалогу высокого уровня.

Турецкая делегация также встретилась с генеральным штабом  Азербайджанской Армии Керимом Велиевым.

 

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