Закир Гасанов встретился с начальником ГРУ ВС Турции

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов сегодня принял делегацию во главе с начальником Главного разведывательного управления Вооруженных Сил Турецкой Республики Исмаилом Гюнайдыном.

Как сообщается пресс-служба Минобороны Азербайджана, на встрече было обсуждено текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной и военно-образовательной областях.

Была отмечена важность мероприятий, проводимых в рамках заседания по азербайджано-турецкому военному диалогу высокого уровня.

Турецкая делегация также встретилась с генеральным штабом Азербайджанской Армии Керимом Велиевым.