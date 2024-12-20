Завершено предварительное следствие по делу активиста Ниджата Ибрагима, в ближайшие дни оно будет передано на рассмотрение Бакинского суда по тяжким преступлениям, сообщила адвокат обвиняемого Зибейда Садыгова.

По ее словам, Ибрагим отвергает обвинения, считая уголовное дело сфабрикованным.

Супруга активиста Парвин Ибрагим также считает, что ее мужа преследуют по ложному обвинению. «Ниджат неоднократно говорил, что обвинения сфабрикованы, нет никаких улик, подтверждающих их. На месте происшествия было множество камер, и просмотр их записей выявил, что случилось на самом деле. На Ниджата напали и сразу же появились полицейские. Но записи с камер на АЗС, где все произошло, не были запрошены и приобщены к делу», - рассказала она агентству Turan.

Парвин Ибрагим сказала, что ее супруг не раз пытался покончить собой, протестуя против необоснованного ареста. В первый раз он порезал себя прямо в полиции после задержания. Потом в СИЗО порезал себе горло и лицо.

“На днях в СИЗО Ниджад подключил себя к электричеству, когда его руки и ноги были в воде. Его спасли. Однако на его груди и руках остались ожоги», - рассказала супруга.

По ее словам, после порезов у Ниджата в горле собираются сгустки в крови, он испытывает резкую боль в ушах и в области груди, у него повышеное давление.

*6 сентября в бакинском аэропорту пограничники не выпустили Ниджата Ибрагима из страны, сославшись на запрет МВД. При этом, его супругу и двух несовершеннолетних детей пропустили в самолет. После этого, он обратился в МВД, требуя отменить незаконный запрет, и пригрозил сжечь себя перед зданием МВД.

9 сентября его задержали, обвинив в умышленном нанесением тяжкого ущерба здоровью. 11 декабря обвинение ужесточили на статью 126.2.4. (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, общеопасным способом, из хулиганских побуждений).

Ему также предъявили обвинение по ст. 221.3 (Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) УК. По этим статьям ему грозит до 11 лет лишения свободы.

** Ибрагим в 2021 году был уже однажды арестован и приговорен к 15 месяцам лишения свободы по обвинению в нарушении карантинного режима. Причиной ареста стал его одиночный пикет перед администрацией президента.